SDP:n Heinäluoma ja Peltonen: Hallituksen on tärkeää pitää eduskunta ajan tasalla itärajan tilanteesta

− Tässä hallituksella on ollut opposition tuki. Itärajan raja-asemien vaiheittaiseen sulkemiseen ja lopulta koko itärajan täyssulkuun päädyttiin, jotta Venäjän hybridivaikuttaminen saadaan loppumaan. On ollut välttämätöntä lähettää poikkeuksellisessa tilanteessa vahva viesti siitä, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista rajavaikuttamista, kiusantekoa tai painostusta, Heinäluoma ja Peltonen sanovat.

Heinäluoma ja Peltonen pitävät tärkeänä, että eduskunta pidetään ajan tasalla tilanteen kehittymisestä itärajalla. Tämä on erityisen välttämätöntä siksi, että tilanteen kehittymiseen liittyy runsaasti epävarmuutta. Hallituksella on tarkin ja ajantasaisin tilannekuva siitä, millaisia toimia itärajan tilanne edellyttää Suomelta.

− Hallituksen on tärkeää avata eduskunnalle tänään tehdyn päätöksen taustat. Koska tilanteen kehittymiseen itärajalla liittyy runsaasti epävarmuutta, on hallituksen välttämätöntä pitää eduskunta ajan tasalla myös itärajan tulevasta kehityksestä. Tähän asti tiedonsaanti on toiminut hyvin ja näin tulee olla jatkossakin.