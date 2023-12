Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 12.12.2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Tiistaina 12.12. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi seuraavat esitykset:



Esitys 4: lautakunta hyväksyi eettisillä periaatteilla täydennetyt toimialan yhteiset avustusperiaatteet.

Eettiset periaatteet täydentävät olemassa olevia avustusperiaatteita. Eettisillä periaatteilla toimiala haluaa vahvistaa avustusten saajien eettistä toimintakulttuuria. Tämä edellyttää sekä kaupungilta että avustusten saajilta yhteistyötä, avoimuutta, rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.



Kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaan avustuksen saajan on palautettava saamansa avustus, jos jokin takaisinperinnän perusteista täyttyy. Ohjeistuksessa annetaan myös mahdollisuus virheen korjaamiseen ennen mahdollista takaisinperintää. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että näiden kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten avustusperiaatteiden noudattamatta jättämisen vähäistä suurempi merkitys voidaan asianmukaisesti arvioida.



Esitys 6: lautakunta hyväksyi Jätkäsaaren uima- ja liikuntahalli tarveselvityksen.

Uimahallin kanssa samaan rakennukseen rakennetaan monipuolinen liikuntahalli. Arvio uimahallin ja liikuntahallin valmistumiselle on 2027.



Tulevassa Jätkäsaareen uimahallissa tulee vesipinta-alaa olemaan siten, että pääaltaaseen on mahdollista rakentaa kahdeksan 50 metrin rataa. Pääallas on mahdollista jakaa kahteen osaan välipalkilla. Uimahalli suunnitellaan harjoitusolosuhdeuimahalliksi, jossa on mahdollista toteuttaa seurojen perusharjoittelua ja pienimuotoista paikallista tai lähialueen kilpailutoimintaa. Uimahallissa huomioidaan uimaopetuksen, kuntouinnin, uintiurheilun, soveltavan liikunnan ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.



Liikuntahalliin keskitetään lähialueen koulujen 1 400 oppilaan liikunnanopetus. Liikuntahallin arvioitu käyntimäärä on yli 300 000 käyntikertaa vuodessa. Tulevia liikuntatiloja voidaan verrata monipuolisuudellaan lähinnä Liikuntamyllyyn ja Töölön kisahalliin, jotka liikuttavat vuodessa ihmisiä yhteensä yli miljoonan liikuntasuorituksen edestä. Liikuntahallin tilat tulevat palvelemaan vähintään kahdenkymmenen eri lajin harrastajia. Suurimpina lajeina tulevat olemaan eri sisäpalloilulajit, kamppailulajit, voimistelu, tanssiliikunta, ja kuntosaliharjoittelu.



