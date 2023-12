Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on jätetty tutkimatta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 15.12.2023 antamallaan päätöksellä nro 182/2023 hylännyt Hannukainen Mining Oy:n pyynnön jatkaa hakemuksen täydentämisen määräaikaa ja jättänyt kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen tutkimatta, koska hakemusta ei ole täydennetty asetetussa määräajassa.

Hakemus vireille vuoden 2021 lopussa – määräaikaa hakemuksen täydentämiselle jatkettu yhteensä 13 kuukautta

Kolariin suunnitteilla olevan Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on tullut vireille aluehallintovirastoon 10.12.2021. Hakemus on ollut monilta osin puutteellinen ja aluehallintovirasto on vuoden 2022 aikana pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan viisi kertaa.

Aluehallintovirasto on hakijan pyynnöstä 29.11.2022 ja 2.3.2023 järjestänyt hakijan ja Lapin ELY-keskuksen kanssa ympäristönsuojelulaissa säädetyn mukaiset tapaamiset hakijan neuvomiseksi. Tapaamisissa on keskusteltu muun ohella pohjavesialueiden luokitusmuutosten aikataulusta ja aikataulun suhteesta täydennyspyyntöjen määräaikojen jatkamiseen. Aluehallintoviraston kolmen täydennyspyynnön määräaika on ollut 31.10.2022, jonka jälkeen määräaikoja on pidennetty hakijan pyynnöstä ensin 28.2.2023, sitten 24.3.2023 ja viimeisimmäksi 30.11.2023 saakka, yhteensä 13 kuukautta.

Hakija on 17.11.2023 pyytänyt hakemuksen täydentämisen määräajan jatkamista edelleen, nyt 29.3.2024 saakka. Perusteluina hakija on todennut muun ohella, että pohjavesiluokitus ei ehdi valmistua 30.11.2023 mennessä ja että saadun tiedon mukaan luokitus on kuitenkin valmis viimeistään maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset viivästyneet

Aluehallintovirasto on päätöksen perusteluissaan muun ohella todennut, että yhdeksi olennaiseksi seikaksi täydentämisen määräaikakysymyksessä on noussut Kolarin alueella kesken olevat pohjavesialueiden luokitusmuutokset. Aluehallintovirasto on lisäksi todennut, että hakemuksen täydentäminen pyydetyllä tavalla ja hakemuksen käsittelyn jatkaminen vaatii voimassa olevat tiedot mahdollisista uusista pohjavesialueiden luokituksista. Näiden luokitusmuutosten valmistumisesta ja virallistumisesta ei ole kuitenkaan varmuudella paikkansa pitävää tietoa.

”Aluehallintovirasto on myös todennut, että nyt haettu määräajan jatkaminen, pohjavesiluokitusmuutosten ja täydennysten valmistumiseen liittyvine epävarmuustekijöineen, aiheuttaisi asian käsittelyyn kohtuutonta viivästystä ja estäisi ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen käsittelyn hallintolaissa säädetyn viivytyksettömän eteenpäin viemisen.”, kertoo ympäristölakimies Laura Lindström Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintoviraston päätös 15.12.2023 nro 182/2023 on nähtävillä lupaviranomaisen verkkosivuilla Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa https://ylupa.avi.fi (diaarinumero PSAVI/11154/2021).

Lisätietoja

ympäristölakimies Laura Lindström puh. 0295 017 672, 15.–22.12.2023

ympäristöneuvos Tarja Savela puh. 0295 017 667, 2.1.2024 alkaen

ympäristöneuvos (pj.) Anna-Maria Juntunen puh. 0295 017 647, 2.1.2024 alkaen

etunimi.sukunimi@avi.fi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto