Lapin kauppakamarin Vuoden naisjohtaja palkinto Tanja Joonalle

Lapin Kauppakamari on myöntänyt historiansa ensimmäisen Vuoden naisjohtaja -palkintonsa. Palkinnon myöntämisestä on päättänyt Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala. Palkinto myönnetään kerran vuodessa ja sen tarkoituksena on nostaa esille onnistumisia johtajuuden kentällä.