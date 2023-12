Miksi kuntien kannattaa panostaa yhteisöllisyyteen? Lue Karstulassa asuvan Tiinan kokemus auttamisesta

Tiina Saarinen toimii Karstulassa hyvinvointikoordinaattorina. Hänen omakohtainen kokemuksensa avun pyytämisen vaikeudesta oli ensimmäinen askel kohti yhteisöllisyyden vahvistamista Karstulassa.

"Olen huono pyytämään apua, vaikka olenkin sitä usein tarvinnut. Olen jäänyt pohtimaan, että apua pitäisi pyytää useammin”, Saarinen kertoo. “Auttajat eivät voi tietää, että kaipaisin apua, jos en pyydä sitä."

Mutta miksi yhteisöllisyys on niin tärkeää? Miksi on tärkeää auttaa naapureita?

Yhteisöllisyyden hyödyt ovat mittavat ja mitattavat - niin yksilöille kuin kunnille

Tutkimukset osoittavat, että vahva yhteisöllisyys vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteisöllisissä ympäristöissä ihmiset kokevat vähemmän yksinäisyyttä. Pitkittyneen yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen kokeminen lisäävät kuolemanriskiä samalla tavalla kuin tupakointi tai liikalihavuus. Vahva yhteisöllisyys, joka kannustaa avun pyytämiseen ja antamiseen, voi auttaa torjumaan näitä yksinäisyyden aiheuttamia terveysongelmia.

Saarinen kokee, että auttaminen on helppo ja matalan kynnyksen tapa edistää omaa ja muiden hyvinvointia. Hän korostaa, että avun ei tarvitse olla suurta ja mahtipontista vaan se voi olla apua ruokaostoksissa, juttuseuraa, lainattu työkalu tai kimppakyyti. Joskus pelkkä läsnäolo riittää.



"Kun olen kohdannut haastavia elämäntilanteita, olen saanut paljon apua siitä että minulla on ollut ympärillä ihmisiä jotka ovat kuunnelleet huoliani. En ole kaivannut neuvoja, vaan sitä, että joku kuuntelee ja on läsnä kanssani", Saarinen kertoo.

Karstulan kunnan yhteistyö kotimaisen Commu -sovelluksen kanssa edistää avunpyytämisen ja yhteisöllisyyden kulttuuria. Commu on kuntalaisille maksuton sovellus, jossa voi pyytää apua ja tarjoutua auttamaan lähialueen ihmisiä. Saarisella itsellään on paljon hyviä kokemuksia naapuriavusta ja hän toivoo samanlaisia kohtaamisia kaikille Karstulan asukkaille.

“Olen saanut naapureiltani monta kertaa apua erilaisissa tilanteissa. Olen esimerkiksi käynyt hakemassa heiltä kananmunia kun ne ovat loppuneet kesken leipomisen, olemme saaneet heiltä apua koiran hoitoon kun olemme reissussa ja lainanneet erilaisia työkaluja kuten tikapuita”, Saarinen kertoo. “Ne on ollut välittömiä kohtaamisia ja lisäävät yhteisöllisyyttä omalla asuinalueellani. Tulee turvallinen ja luottavainen olo, että apua kyllä saa ja sitä voi pyytää kun sitä tarvitsee.”

Saarinen korostaa, että yhteisöllisyys ja avunanto ovat kaksi puolta samasta kolikosta, ja ne vahvistavat siteitä ihmisten välillä.

"Olen saanut elämäni varrella paljon apua, niin tutuilta kuin tuntemattomilta”, Saarinen kertoo. “Jos he olisivat nyt tässä, haluaisin kiittää heitä koko sydämestäni, että olivat siinä hetkessä minun tukenani. Haluaisin sanoa heille miten tärkeitä he ovat olleet matkan varrella. Tällaista välittämisen tunnetta toivon lisää myös Karstulaan.”

Lataa Commu nyt puhelimeesi ja luo oma auttamisen ilmoituksesi! Commussa voit esimerkiksi löytää lenkkiseuraa, juttukaveria, auttavia käsiä talkoisiin tai varakodin lemmikille. Voit myös tarjoutua auttamaan, esimerkiksi tarjoamalla kimppakyytiä, vertaistukea tai auttavaa kättä pihahommiin tai lumitöihin. Näin pääset alkuun Commussa >