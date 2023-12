Maanmittauslaitos palvelee asiakkaita Porin yhteisessä palvelupisteessä 20.12. alkaen

Euroopan maiden ilmasto- ja paikkatiedot ensimmäistä kertaa samalle alustalle 12.12.2023 06:58:07 EET | Tiedote

Maanmittauslaitoksessa kehitetyn Location Europe -alustan tavoitteena on helpottaa etenkin energiatehokkuutta tukevien ratkaisujen tekemistä. Kyseessä on kansainvälisesti merkittävä hanke, sillä ensimmäistä kertaa eri toimijoiden datamassat tulevat saataville yhden palvelun kautta ja helppokäyttöisessä muodossa. Sitra on valinnut alustan datatalouden kiinnostavimpien listalle, joka julkaistiin 12. joulukuuta.