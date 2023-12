Pintavalutuskenttä on tehokas vesiensuojelurakenne kunnostusojitusten yhteydessä

Kestävämpää metsitystä: uusi opas antaa eväitä luonnon ja maiseman huomioimiseen 7.12.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Metsitys on viime vuosina noussut yhdeksi keinoksi ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Metsityksessä tulisi huomioida luontoon, maisemaan ja virkistykseen liittyvät seikat, sillä oikea-aikaisilla toimenpiteillä on mahdollista tukea monimuotoisemman, maisemaan paremmin sulautuvan metsän kehittymistä. Samalla ehkäistään haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tapion julkaisemaan oppaaseen on koottu tietoa luonnon- ja maisemanhoidosta metsityksen eri vaiheissa.