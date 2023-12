Keskuskauppakamari: Historiallinen tulos YK:n ilmastokokouksesta – Yrityksille selvä suunta fossiilisista irtautumiseen

YK:n ilmastokokous COP28 on päässyt historialliseen tulokseen Dubaissa tänään päättyneessä kokouksessaan. Maat linjasivat ensimmäistä kertaa kaikista fossiilisista polttoaineista irtautumisesta. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Teppo Säkkisen mukaan tämä on selvä viesti yrityksille ja rahoitusmarkkinoille siitä, että suunta on puhtaaseen energiaan.