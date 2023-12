Unohda suursiivoukset, ota arki haltuun vartti kerrallaan

Ilana Aalto: VARTIN VOIMA – 365 konstia kodin järjestämiseksi

Ilmestyy 14.1.

Ammattijärjestäjä Ilana Aalto on auttanut vuodesta 2014 jo tuhansia ihmisiä järjestämään kotinsa. Työssään hän on huomannut, että aivan tavallinen kiireinen arki tuo mukanaan monille kuormitusta, joka voi pikkuhiljaa aiheuttaa kodissa ja ajankäytössä kaaosta. Kaaos lisää kuormitusta entisestään.

– Kuormitus on sekä syy epäjärjestykseen että este sen järjestämiselle, Ilana Aalto toteaa. - Ensisijaista olisi tarttua kuormituksen juurisyihin. Ne eivät kuitenkaan ratkea sormia napsauttamalla, joten tarvitaan myös lempeitä keinoja järjestää kotia niin, ettei siitä muodostu taas yksi uusi uuvuttava arjen esterata.

Vartin voima on käytännönläheinen opas kodin järjestämiseen kiireisille ja niille, jotka haluavat helpottaa arkeaan. Kirja koostuu noin 400 kodin järjestämisen tehtävästä, joista kunkin voi hoitaa vartissa. Kirjaa voi käyttää kuin käsikirjaa tai tehtävälistaa. Se huomioi myös erilaisiin järjestämistilanteisiin liittyvät erityiskysymykset: arkistoitavia papereita kannattaa lähestyä eri tavoin kuin joulukoristeita.

Kirjassa opastetaan, miten isonkin urakan voi paloitella pieniin osiin niin, että se mahtuu arkeen ilman erikoisjärjestelyjä. Paloittelun ansiosta tavoitteisiin on helpompi päästä: On parempi järjestää sukkalaatikko tänään kuin jäädä odottamaan sitä hetkeä, jolloin olisi mahdollista järjestää koko vaatekaappi. Monien järjestämisohjeiden tarjoama rysäyttäminen – valtava varaston tai autotallin järjestäminen – on harvoin mahdollista tavallisen arjen keskellä; viisi tai viisitoista minuuttia löytyy paljon helpommin.

Ilanan perusmotto on ”jos sotku ei haittaa, se ei haittaa”. Kotia ei siis tarvitse järjestää saavuttaakseen kuvitteellisen kunnollisen ihmisen kriteerit. – Ainoa hyvä syy järjestää on se, että oma arki rullaisi sujuvammin, Ilana Aalto kiteyttää. Tämä aihe kietoutuu myös kysymykseen kotihäpeästä, mikä voi tehdä kodin järjestämisestä vieläkin haastavampaa.

Ilana Aalto haluaakin antaa neuvon tavaratulvan kanssa painiskeleville: – Jos olet uuvuksissa, lepää ensin. Kenenkään ei tarvitse tavaroiden takia ”ottaa itseään niskasta kiinni”. Ota mieluummin itseäsi kädestä kiinni ja kerää voimasi kaikessa rauhassa. Ja sitten kun on aika, aloita rauhassa ja tee vartti kerrallaan.

Ilana Aalto on kulttuurihistorioitsija, ammattijärjestäjä ja neuropsykologinen valmentaja. Hänen perustamassaan Paikka kaikelle -yhteisössä on 26 000 jäsentä. Tuhannet seuraajat inspiroituvat Aallon verkkokursseilla, joita he kuuntelevat samalla kun siivoavat kotejaan. Ilana Aallon Paikka kaikelle -kirja käsitteli tavarasuhdetta, arkikaaosta ja kotihäpeää. Vartin voima -kirjan Aalto on kirjoittanut työnsä ohella soveltaen paloittelutekniikkaa.