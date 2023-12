Kaksi uutta jäsentä KOVA ry:lle

KOVAn jäsenenä on nyt 128 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä noin 325 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

Kiinteistö Oy Kissantassu on vuonna 2008 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Tays tukisäätiö sr:n kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1978. Yhtiö vuokraa asuntojaan Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilöstölle Tampereella ja Nokialla. Kissantassu-yhtiöt omistavat tällä hetkellä reilut 650 vuokra-asuntoa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 10,00 euroa neliöltä kuukaudessa.

Pälkäneen Asuntotuotanto Oy on vuonna 1978 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Pälkäneen kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 210 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 10,78 euroa neliöltä kuukaudessa.

- Olen mielissäni, että tänä vuonna 11 vuokrataloyhtiötä on hakeutunut KOVAn jäseneksi. Yleishyödyllisten asuntotoimijoiden onkin syytä järjestäytyä entistä tiiviimmin yhteen, varsinkin, kun vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaympäristöön on suunnitteilla merkittäviä muutoksia lähivuosina. KOVA tarjoaa tähän yhtiöille parhaan vaihtoehdon. Yhdessä olemme vahvempia, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen päättää.