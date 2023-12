VAKE tavoittelee 300 miljoonan euron tuottavuustoimia vuoteen 2030 mennessä

Katriinan sairaalan väliaikaiseen vainajansäilytystilaan pääsi kissa 13.12.2023 13:22:39 EET | Tiedote

Vantaalla sijaitsevassa Katriinan sairaalassa on ollut tilapäinen vainajasäilytysratkaisu. Tiloissa käy useita hautausurakoitsijoita, jotka kuljettavat vainajia. Tilapäisiin tiloihin on päässyt kissa, joka on päässyt kajoamaan vainajiin. ”Kaikkiin omaisiin on oltu heti yhteydessä, kun olemme saaneet tiedon asiasta. Tapahtunut on valitettavaa ja olemme todella pahoillamme, että tällaista on päässyt tapahtumaan”, terveydenhuollon palveluiden toimialajohtaja Kati Liukko kertoo. Vainajasäilytystilaa on tilattu kesällä lisää. Näiden asentaminen on päästy aloittamaan vasta tällä viikolla, koska toimitusajat ovat pitkiä. ”Tällaista ei voi tapahtua normaalissa säilytystilassa, jossa on useita ovia”, Kati Liukko toteaa. Asiasta on tehty hyvinvointialueen tietojen mukaan rikosilmoitus. Poliisi selvittää asiaa tarkemmin.