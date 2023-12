Linja-autoalan lakolla vain vähäisiä vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämään linja-autoliikenteeseen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Peruskuivatustoimintaan on haettavissa investointitukea 13.12.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Maatalouden investointitukiin EU:n maaseutuohjelman rahoituskaudelle 2023-2027 on tullut saataville uusi tukikohde: yhteinen ojitusinvestointi, joka on tarkoitettu ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävään peltojen peruskuivatukseen. Ojitushankkeesta saatavan kuivatushyödyn on kohdistuttava maatalousmaahan ja vähintään kahteen maatilaan.