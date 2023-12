Väitös: Tutkimus antaa yrityksille työkaluja käyttäjäluottamuksen parantamiseen omalla digitaalisella alustalla

Jos ostat sohvan huonekaluliikkeestä, tiedät miltä sohvan kangas tuntuu, miltä tuntuu istua sillä ja voit olla varmempi siitä mitä saat. Sen sijaan, jos ostat käytetyn sohvan digitaaliselta alustalta, tietosi sohvasta jäävät vain tekstin ja kuvan varaan. Tällöin luottamus teknologiaan, yritykseen ja muihin alustan käyttäjiin nousee olennaiseksi digitaalisten alustojen ja teknologioiden käytölle.

Jakamistaloudella viitataan yhteisöllisempään tai ympäristöllisesti kestävämpään tapaan lainata tai vuokrata tavaroita ostamisen sijaan. Esimerkkeinä jakamistalouden palveluista voidaan pitää esimerkiksi asuntovuokrauspalvelu Airbnb:tä tai kuljetuspalveluita tarjoavaa Uber-palvelua.

– Luottamus on edellytys digitaalisten alustojen käytölle. Käyttäjät tekevät päätöksensä luottamuksesta perustuen tietoon, mitä alusta ja sen muut käyttäjät tarjoavat. Tämän takia siihen, millaista tietoa alusta käyttäjilleen tarjoaa, kannattaa kiinnittää huomiota, kertoo KTM Mähönen.

Mähönen on tunnistanut väitöksessään neljä asiaa, jotka ovat tärkeitä käyttäjien luottamuksen syntymiselle jakamistaloudessa. Nämä neljä asiaa ovat millaisia ratkaisuja alusta käyttää käyttäjien luottamuksen tukemiseen, miten käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, kuinka paljon käyttäjät luottavat alustateknologiaan, ja kuinka paljon käyttäjät luottavat alustayritykseen.

Työkalut helpottavat kohdistamaan yrityksen resursseja

Erityisesti pienemmillä alustayrityksillä ja voittoa tavoittelemattomilla alustoilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ottaa sokeasti luottamusta rakentavia ratkaisuja käyttöön, koska se vie resursseja. Väitöskirja antaa luotettavuuden arviointiin ja kehittämiseen keinoja erityisesti näille yrityksille ja organisaatioille.

- Luottamusta rakentavilla ratkaisuilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi käyttäjien mahdollisuutta keskustella keskenään ja antaa arvioita alustalla toimiville myyjille, Mähönen kertoo.

Yritysten uusien innovaatioiden omaksumista voidaan tukea esimerkiksi kouluttamalla aiheesta ja tarkastelemalla vertaisia eli esimerkiksi, kuinka saman alan yritykset ovat toteuttaneet asian.

Väitöskirjan tuloksena on syntynyt jakamistalouden alustoille suunniteltu kysely, jolla voidaan selvittää käyttäjien arviota alustan luotettavuudesta kolmesta eri näkökulmasta: alustateknologian, alustayrityksen ja alustan muiden käyttäjien luotettavuutta.

– Tutkimuksessa mukana olleessa case-yrityksessä muiden käyttäjien luotettavuus esimerkiksi arvioitiin alhaisimmaksi luottamustekijäksi. Kyselystä saadun tiedon perusteella yritys voi kehittää alustan luotettavuutta kiinnittäen huomiota juuri siihen osa-alueeseen, jonka käyttäjät arvioivat vähiten luotettavaksi.

Kyselyn yhdessä väitöskirjassa kehitetyn matriisityökalun kanssa auttaa jakamistalousyrityksiä arvioimaan millaisia luottamusta tukevia ratkaisuja alustalla kannattaisi ottaa käyttöön, kun huomioidaan alustan omat resurssit.

KTM Jaana Mähösen väitöskirjan ”Building blocks of trust: trust and trustworthiness in the context of sharing economy and adoption of digital innovations” tarkastustilaisuus pidetään 15.12.2023 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen salissa Auditorio 3. Vastaväittäjänä toimii professori Kirsimarja Blomqvist (LUT-yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Naomi Woods (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Jaana Mähönen on valmistunut 2012 matkailun restonomiksi (amk), 2016 liiketalouden tradenomiksi ja 2018 kauppatieteiden maisteriksi tietojärjestelmätieteestä. Mähönen on työskennellyt vuosina 2016–2022 informaatioteknologian tiedekunnassa projekteissa sekä opinto-ohjaukseen ja opetukseen liittyvissä tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen ELY-keskuksen Monipaikka ESR-hankkeen projektipäällikkönä.