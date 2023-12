Millaisen arvojohtajan Suomi seuraavaksi saa? Diakonissalaitoksen Arvojohtaja-podcastissa presidenttiehdokkaat kertovat arvoistaan

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiökonserni, joka on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta yli 155 vuoden ajan. Presidentti jos kuka on arvojohtaja, ja siksi kutsuimme presidenttiehdokkaat keskustelemaan arvoista ja siitä, mikä meitä elämässä ohjaa. Mukana on näkökulmia ja kysymyksiä Diakonissalaitoksen palveluissa ja toiminnassa olevilta ihmisiltä eri puolilta Suomea. Arvojohtaja-podcastin juontaa toimittaja ja tietokirjailija Kimmo Ohtonen.

Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, mutta sen lisäksi hän toimii arvojohtajana, jonka lausuntoja kuunnellaan tarkalla korvalla, ja jonka esimerkkiä seurataan. Sauli Niinistö on ollut poikkeuksellisen arvostettu presidentti, joten odotukset seuraajalle ovat kovat.

”Koronapandemia, Ukrainan sota ja talouden epävarmuus ovat luoneet hedelmällistä pohjaa eriarvoistumiselle ja koveneville äänenpainoille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Arvoja koetellaan erityisesti silloin, kun ajat ovat haastavat. On kiinnostavaa kuulla, mitä presidenttiehdokkaat omista arvoistaan kertovat”, pohtii Diakonissalaitoksen yleishyödyllisen toiminnan johtaja Maija Hyle.

Miten Pekka Haaviston arvot ovat aikojen saatossa muuttuneet? Koska Olli Rehn on tuntenut olevansa yksin, syrjässä? Onko Alexander Stubb voinut aina toimia arvojensa mukaisesti, entä Sari Essayah? Koska Li Andersson on viimeksi toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta? Mitä Jussi Halla-aho tuumii omasta arvojohtajuudestaan?

Arvojohtaja-podcastin juontaa toimittaja ja tietokirjailija Kimmo Ohtonen, ja mukana on myös näkökulmia ja kysymyksiä Diakonissalaitoksen palveluissa ja toiminnassa olevilta ihmisiltä eri puolilta Suomea.

Podcast-sarja alkaa torstaina 14.12.2023, ja se julkaistaan Spotifyssa, Apple Podcast -palvelussa sekä Diakonissalaitoksen YouTube-kanavalla. Jaksot kootaan myös osoitteeseen https://www.hdl.fi/arvojohtaja.

#arvojohtajapodcast