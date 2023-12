Uusi Tampere uudistuu – ainutlaatuinen tapahtumien sarja tuo Tavara-asemalle omaehtoisia artisteja koko kesän ajan!

Uusi Tampere on kuratoinut vuodelle 2024 viisi illanviettoa, joita tähdittävät muun muassa Emma-ehdokkuuksia kerännyt Ruusut, The New York Timesin hehkuttama Maustetytöt ja laajennetulla kokoonpanolla esiintyvä Scandinavian Music Group. Kesäkuusta elokuuhun jatkuva tapahtumakesä kutsuu Suomi-indien ystävät nauttimaan keikoista, klubimusiikista ja ruokaelämyksistä historiallisen tapahtumatalon kortteliin.