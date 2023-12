Suomalainen tiedesarjakuvakirja herättää mielenkiintoa maailmalla

Kirja ilmestyi samaan aikaan suomeksi ja englanniksi. Englanninkielinen versio on herättänyt suomalaiseksi tietokirjaksi poikkeuksellisen paljon kansainvälistä mielenkiintoa: jo ennen ilmestymistään sitä on ennakkotilattu 24 maahan.

Kirjan tekijöinä on kolmikko kokeneita suomalaisia tiedeviestinnän ammattilaisia: eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta, tiedetoimittaja ja kuvittaja Maija Karala sekä taiteilija Ville Sinkkonen. Kustantaja on Arador Publishing, joka on suomalaisen tiedeviestintä- ja tutkimusyritys Arador Innovationsin kustannusosasto.

Tieteellisen tiedon kerronta kirjassa tapahtuu juonellisen tarinan kautta. ”Kirja on kahden ihmisen ja hevosen kasvutarina. He kohtaavat ongelmia ja selviytyvät niistä oppimalla ymmärtämään paremmin sekä hevosia että toisiaan”, Karala kertoo.

”Kirja on suunniteltu ennen kaikkea aikuisille ja teini-ikäisille lukijoille, mutta nuoremmatkin voivat lukea tarinaa ja katsella kuvia”, Telkänranta kertoo. ”Syventävää tietoa haluaville kirjassa puolestaan on QR-koodeja, joilla saa puhelimeensa lisää tietoa ja linkkejä tärkeimpiin tieteellisiin artikkeleihin.”

Kirjan tietosisällön aiheita ovat muun muassa hevosten ilme- ja elekielen ymmärtäminen, hevosen koulutus ja käsittely, kiputilojen havaitseminen, ongelmakäyttäytymisen ehkäiseminen ja ratkaiseminen sekä parhaat keinot hevosen hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimustiedon valossa avataan myös muun muassa sitä, mitä hevosen mielessä tapahtuu uusien asioiden oppimisen aikana ja mitä tunteita hevonen pystyy kokemaan.

”Sisältö on koottu siten, että kirjalla on annettavaa niin hevosharrastajille, hevosalan ammattilaisille kuin muillekin eläimistä kiinnostuneille”, Telkänranta kertoo. ”Suunnittelu ja faktantarkistus on tehty yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa.”

Koska vastaavanlaista kirjaa ei ole ennestään olemassa, tekijäryhmä kehitti sitä varten myös uudenlaisia työtapoja. Kirjan päähenkilöhevosten piirtämistä varten Sinkkonen muun muassa teki tietokoneella 3D-mallit, joiden pohjalta Karala on piirtänyt niitä sarjakuvatarinassa eri asentoihin.