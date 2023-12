Kokoomuksen Partanen: Torstain lakkopäivä osoittaa poliittisten työtaisteluiden epäoikeudenmukaisuuden – yrittäjät joutuvat maksajiksi

Tänään varmistui, että huomenna torstaina 14.12. on edessä suuri poliittisten lakkojen päivä, kun mm. palkansaajajärjestöjen keskusjärjestöön SAK:hon kuuluvat ammattiliitot järjestävät tuolloin lukuisia lakkoja.



Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen painottaa lakkojen aiheuttavan merkittävää haittaa ihmisten arkeen. Joukkoliikenne ei kulje, postin jakelu keskeytyy ja lapset eivät saa kouluissa ruokaa.

”Hakaniemestä liitot sanelevat, että demokraattisesti valittu eduskunta ja hallitus eivät nauti ammattiliittojen luottamusta ja täten puoli Suomea laitetaan poliittisilla työtaistelutoimilla kiinni. Hakaniemi osoittaa omalla toiminnallaan, että työlainsäädäntöä on uudistettava pikaisesti. Suomea johtaa hallitus ja eduskunta, ei Hakaniemen herrat”, painottaa Partanen.

Partanen muistuttaa, että useat yritykset kamppailevat jo tällä hetkellä kannattavuudestaan vaikeassa taloustilanteessa. Nyt ne joutuvat lisäksi kärsimään lakoista aiheutuvat tappiot.

”Täysi oikeus poliittisiin mielenilmauksiin työajan ulkopuolella säilyy myös jatkossa. Ei kuitenkaan ole kohtuullista, että Hakaniemen liittojen sapelien kalistelun maksaa yrittäjä, joka ei ole vastuussa poliittisesta päätöksenteosta”, korostaa Partanen.

Orpon hallituksen keskeinen tavoite on nostaa Suomen työllisyysastetta, joka on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista. Partanen painottaa, että Suomessa on jätetty tekemättä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoituksen turvaamisen kannalta keskeiset taloutta ja työllisyyttä tukevat työmarkkinauudistukset, joita muissa pohjoismaissa on toteutettu jo vuosikymmeniä sitten.

”Jos haluamme turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden ja pärjätä kovenevassa kilpailussa verrokkimaidemme kanssa, tulee meidän uudistaa työmarkkinoitamme suuntaan, joka mahdollistaa yrityksillemme paremmat edellytykset vastata tämän päivän haasteisiin. On myös työntekijän etu, että yritykset uskaltavat palkata ja työllistää enemmän ihmisiä”, sanoo Partanen.

Partanen korostaa hallituksen uudistuksien mukailevan pohjoismaista työmarkkinalinjaa, ja Suomen olevan kansainvälinen poikkeus siinä, ettei poliittisten lakkojen kestoa ole rajoitettu.



”Esimerkiksi Ruotsissa poliittiset lakot ovat vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sallittuja hyvin lyhytkestoisina. Jopa vuorokautta lyhyempinä. Saksassa poliittiset lakot ovat kokonaan kiellettyjä”, sanoo Partanen.