Reuna-kustantamon Joulukalenteri-lahjoitus Hope ry:lle

Reuna-kustantamo aloitti Joulukalenteri-kampanjat vuonna 2014. Vuosien varrella kirjailijat ovat lahjoittaneet tuhansia euroja lapsille, nuorille ja syrjäytyneille sekä erityiskohteisiin, mm. Utön saarikoulule. Tänä jouluna kirjan Joulukalenteri – Joulupukki urheilee tekijänpalkkioilla tuetaan vaikeassa elämäntilanteessa ja kriisien keskellä olevien perheiden lapsia, jotta hekin saavat mahdollisuuden urheilla ja harrastaa.

– Lukemisen vaikutus hyvinvointiin, oppimiseen ja empatiakykyyn tunnistetaan entistä paremmin, ja Joulukalenteri-kampanjat ovat hyvä esimerkki siitä, miten kirjoilla voidaan myös konkreettisesti tehdä hyvää yhteiskunnassa, kertoo Reuna Publishing House Oy:n toimitusjohtaja Olli Sarpo.

Sarpo muistuttaa, että Joulukalenteri-kirjat ideoi alun perin kirjailija Juha Mäntylä nimenomaan hyväntekeväisyyskampanjaksi. – On ollut huvittavaa seurata, miten idea 24 tarinasta, adventtikalenterista kirjan muodossa, on kopioitu muihinkin kustantamoihin, mutta niissä on unohdettu perusajatus: kirjailijoiden ilmainen työpanos apua tarvitseville. Huikein esimerkki Reunan kirjailijoiden yhteiskuntavastuusta oli kirja Taiteella tukea Ukrainaan, jossa ammattilaisten tekstit syntyivät muutamassa viikossa ja graafikko antoi työpanoksensa ilmaiseksi.

Tämän vuoden joulutarinoiden kirjoittajat ovat Reuna Publishing House Oy:n osakkaita ja Reunan kirjailijoita. Kustantamo siirtyi kirjailijoiden omistukseen vuoden 2022 alussa, ja osakkaille tarjotaan aina ensimmäisenä mahdollisuus kirjoittaa antologioihin ja yhteisjulkaisuihin. Tulossa on muun muassa keittokirja Reunan reseptit, jossa on lisäksi mukana ruuanvalmistuksen ja valokuvauksen ammattilaisia.

Ensi vuoden Joulukalenterin teemana on Joulupukki politiikassa, ja lahjoituskohteeksi on valittu Pelastakaa Lapset ry:n Anjalankosken paikallisyhdistys. Reunan perustaja Tarja Tornaeus toimii yhdistyksen hallituksessa ja kustantamon toimipaikka Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa tarjoaa puitteet suurille lastenjuhlille. Reunan Joulukalentereissa kyse ei ole vain kirjoista, vaan laajemmasta yhteistyöstä kulttuurialan ja muiden toimialojen välillä.