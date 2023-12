Lenovo julkistaa uusia, tekoälyä hyödyntäviä ThinkPad- ja IdeaPad-koneita Intel Core Ultra -suorittimilla

CES-tapahtuman kynnyksellä Lenovo julkistaa uusia yritys- ja kuluttajakannettavia, joissa on uusia tekoälytoimintoja ja jotka parantavat tuottavuutta, luovuutta ja tehokkuutta. Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 ja IdeaPad Pro 5i ovat Intel Evo -kannettavia, joissa on uusimmat Intel Core Ultra -prosessorit ja Windows 11. Yhdessä ne tarjoavat optimaalista energiatehokkuutta, suorituskykyä ja laadukkaan käyttökokemuksen.



Tekoälytoiminnot auttavat käyttäjiä omaksumaan uutta ja tehostamaan työskentelyä. Näihin lukeutuvat myös Windows Copilotin mahdollistamat ominaisuudet. Lenovon kannettavat tietokoneet ovat markkinoiden ensimmäisten joukossa tuomassa tekoälyä sekä työhön että vapaa-aikaan. ThinkPad X1 ja IdeaPad Pro 5i on suunniteltu antamaan käyttäjille kattava pc-kokemus, joka auttaa omaksumaan uuden sukupolven tekoälytoimintoja.

Valmiina yrityskannettavien seuraavaan aaltoon



Intel Core Ultra -suorittimilla varustetut Lenovon kannettavat tietokoneet ovat valmiita yritysten tietojenkäsittelyn tulevaisuuteen. Koneissa on kolme laskentamoottoria: CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) ja NPU (Neural Processing Unit), jotka pystyvät käsittelemään tekoälytehtäviä tehokkaasti. Laskentatehtävien siirtäminen NPU:hun ja/tai grafiikkasuorittimeen parantaa tehokkuutta ja suorituskykyä sekä parantaa virranhallintaa. Käyttäjät voivat nauttia saumattomasta työnkulusta tuetuissa ohjelmistosovelluksissa1, kuten Zoomissa (jolle ThinkPad X1 Carbon ja ThinkPad X1 2-in-1 ovat ainoat sertifioidut kannettavat tietokoneet2), Microsoft Teamsissa, Studio Effectsissä, Adobe® Lightroomissa ja monissa muissa sovelluksissa.

Ominaisuudet, kuten ennakoiva tekstinsyöttö, taustan sumennus, kokousten transkriptiot ja yhteenvetomeilit parantavat tuottavuutta, kun taas digitaalisen sisällön työkalut tukevat luovaa työntekoa vaikuttamatta järjestelmän yleiseen suorituskykyyn. Windowsin Copilotin avulla monet päivittäiset tehtävät ovat nopeampia ja vaivattomampia. Yhdessä strategisten kumppanien kanssa Lenovolla on yhteinen visio olla eturintamassa pc-markkinoita mullistavassa muutoksessa.

Lisäksi Lenovo laajentaa hybridipilvivalikoimaansa seuraavan sukupolven skaalautuvilla Intel® Xeon® -prosessoreilla. Tuloksena on tekoälyvalmis alusta, jossa on parannettu suorituskyky, uusimmat kiihdyttimet ja uudet Lenovo Professional Services for AI -palvelut. Alusta on kriittinen seuraava askel dynaamisen hybriditekoälylähestymistavan mahdollistamiseksi.

Parannuksia käyttäjäkokemukseen näppäimistöstä alkaen



Lenovo pyrkii tuomaan palautteen eri käyttäjäsegmenteiltä tuotekehitykseen varhaisessa vaiheessa. Osallistava suunnittelu on aina ollut keskeisessä roolissa ThinkPadien toiminnallisuuksia mietittäessä.



Kosketusmerkinnät tulivat ThinkPadiin vuonna 1992, jotta näkörajoitteiset käyttäjät voivat navigoida näppäimistöllä. Vuonna 2021 Lenovo aloitti kumppanuuden Pohjois-Carolinan Raleighissa Yhdysvalloissa sijaitsevan Governor Morehead School for the Blind -koulun kanssa ymmärtääkseen paremmin, miten näkörajoitteiset ja -vammaiset käyttävät kannettaviaan.



Lenovo on ensimmäinen kannettavien tietokoneiden valmistaja, joka integroi ylimääräisiä kosketusvihjeitä, jotka parantavat käytettävyyttä3. Lenovo yhdenmukaistaa nämä muutokset yhteistyössä Microsoftin kanssa pyrkiessään kohti uusia näppäimistösuunnittelun standardeja. Tämän yhteistyön tulokset näkyvät näppäimistön kosketusmerkinnöissä. Niitä ovat mm.:

Äänenvoimakkuus ylös / alas: Ääni on ratkaisevan tärkeä näkörajoitteisille käyttäjille. F2 ja F3 sisältävät kosketusmerkinnät, jotka helpottavat äänenvoimakkuuden erottamista ylös ja alas.

Ääni on ratkaisevan tärkeä näkörajoitteisille käyttäjille. F2 ja F3 sisältävät kosketusmerkinnät, jotka helpottavat äänenvoimakkuuden erottamista ylös ja alas. Insert-näppäin: Insert- ja Delete-näppäimet ovat usein näppäimistöissä vierekkäin, mikä voi johtaa virheellisiin painalluksiin. Insert-näppäimen kosketusmerkintä helpottaa näiden kahden näppäimen eron erottamista.

Insert- ja Delete-näppäimet ovat usein näppäimistöissä vierekkäin, mikä voi johtaa virheellisiin painalluksiin. Insert-näppäimen kosketusmerkintä helpottaa näiden kahden näppäimen eron erottamista. Fn-näppäin: Fn-näppäin on välttämätön näytönlukuohjelmia käyttäville henkilöille. Ctrl-näppäimen vieressä sijaitseva, samankokoinen näppäin voi aiheuttaa turhautumista.

Fn-näppäin on välttämätön näytönlukuohjelmia käyttäville henkilöille. Ctrl-näppäimen vieressä sijaitseva, samankokoinen näppäin voi aiheuttaa turhautumista. Enter-näppäin: Enter-näppäinten koko voi vaihdella näppäimistön ja kielen mukaan, joten sen kosketusmerkintä on tarpeellinen.





ThinkPad X1:n aiempaa suurempi 120 mm:n ohjauslevy painikkeilla parantaa osoittimen tarkkuutta ja käyttöä yhdellä kädellä integroidun TrackPointin avulla. ThinkPad X1:n uuden ominaisuuden avulla käyttäjät voivat mukauttaa yleisiä ominaisuuksia vaihtoehtoluettelosta avaamalla TrackPoint-pikavalikon. Ensimmäistä kertaa ThinkPad X1:ssä on myös valinnainen, lasinen haptinen kosketyslevy. ThinkPad X1 2-in-1 -tietokoneessa on myös aiempaa suurempi magneettinen kynä4.

Uusissa ThinkPad X1 Carbon- ja ThinkPad X1 2-in-1 -tietokoneissa on parannettu lämmön ja virrankulutuksen hallintaa sekä Lenovo Commercial Vantagen Computer Vision5 -ominaisuudet. Ne sisältävät mm. käynnistymisen kasvojentunnistuksella ja tukevat mukautuvaa himmennystä ulkoisissa näytöissä, mikä parantaa tietoturvaa ja virransäästöä.

ThinkPad X1 on aina panostanut näyttöön ja kameraan. Lenovo View sisältää videota parantavia työkaluja, mukaan lukien uuden hämärän tehostajan, joka voi kirkastaa ja poistaa kohinaa heikossa valaistuksessa. Ohjelmisto toimii NPU:lla virran ja prosessorin kuormituksen säästämiseksi, kun käytetään Teamsia ja Zoomia. ThinkPad X1:n viestintäpalkissa on valinnainen 8 megapikselin kamera6, joka tarjoa erinomaisen videon laadun. Näytöksi on tarjolla valinnainen 120 Hz:n OLED-näyttö. Kapeat reunukset tarkoittavat aiempaa parempaa näyttö/runko-suhdetta7.

Seuraavan sukupolven yrityskannettavien on paitsi tarjottava parempaa käytettävyyttä, myös panostaa kiertotalouteen. Toimitusketjujen, palveluiden, tuotesuunnittelun ja materiaalien kehittäminen on mahdollistanut Lenovon siirtymisen kiertotalouteen perustuvaan ”design, use, return” -malliin. ThinkPad X1:t jatkavat kierrätettyjen materiaalien, PCC-muovien (Post-Consumer Recycled Content)9 ja muovittomien bambu- ja sokeriruokopakkausten käyttöä neitseellisten materiaalien käytön minimoimiseksi ja jälkiteollisen kierrätetyn (PIC) muovien käytön lisäämiseksi.

Lenovo tekee tiivistä yhteistyötä Toray Industries, Inc:n kanssa, joka on toimittanut Lenovolle hiilikuitumateriaalia. Toray tekee yhteistyötä Boeingin kanssa, mikä on avittanut ThinkPad X1 Carbon Gen 12:n valmistusta hyödyntämällä Boeing 787 -lentokoneen siipien valmistuksessa käytetyistä hiilikuitukomposiiteista talteen otettua kierrätettyä hiilikuitumateriaalia8.

"Tekoäly-pc-innovaatiosta on tullut intohimomme. Emme vain valmista tietokoneita, vaan kehitämme käyttökokemusta, suunnittelemme monipuolisia laitteita, käytämme ekologisempia materiaaleja ja tuomme tekoälyteknologiaa mahdollisimman monen ulottuville", sanoo Jerry Paradise, joka on Lenovo Intelligent Devices Groupin kaupallisen portfolion ja tuotehallinnan varajohtaja.



"Lenovon uusimmat ThinkPad X1 -kannettavat muuttavat käyttökokemuksia työssä ja vuorovaikutuksessa Intel Core Ultra -suorittimien uuden tekoälynopeuden ja älykkyyden avulla."

Lenovo Device Intelligence hallitsee it:tä



Tänään julkistetut ThinkPad-kannettavat tukevat valinnaista Lenovo Device Intelligence (LDI) -ratkaisupakettia9. Tekoälypohjaisen teknologian avulla LDI antaa it-osastolle työkalut diagnosoida, estää ja korjata yleisiä tietokoneen suorituskykyongelmia ja parantaa työntekijäkokemusta. Ratkaisuvalikoimaan kuuluvat Lenovo Device Intelligence, Lenovo Device Intelligence Plus sekä Lenovo Device Intelligence Plus Managed Services:

Lenovo Device Intelligence on Digital Experience Monitoring (DEM) SaaS (Software as a Service) -palvelun ydin, joka sisältyy myös Lenovo Premier Support Plus -palveluun. Tämä pilvipohjaisessa ympäristössä toimiva ratkaisu on pc-agnostinen 10 ja tuottaa edistynyttä tekoälyä ennakoivaa analytiikkaa, ennakoivia oivalluksia ja hälytyksiä, vankkoja raportteja, ongelmien korjaamista ja kaluston kuntopisteitä.

on Digital Experience Monitoring (DEM) SaaS (Software as a Service) -palvelun ydin, joka sisältyy myös Lenovo Premier Support Plus -palveluun. Tämä pilvipohjaisessa ympäristössä toimiva ratkaisu on pc-agnostinen ja tuottaa edistynyttä tekoälyä ennakoivaa analytiikkaa, ennakoivia oivalluksia ja hälytyksiä, vankkoja raportteja, ongelmien korjaamista ja kaluston kuntopisteitä. Lenovo Device Intelligentein Plus on Digital Employee Experience (DEX) SaaS, joka yhdistää kaiken LDI:n tekoälyteknologian ja tuo parannuksia, hälytyksiä, raportteja, analytiikkaa ja muita vaihtoehtoja ongelmien korjaamiseen.

on Digital Employee Experience (DEX) SaaS, joka yhdistää kaiken LDI:n tekoälyteknologian ja tuo parannuksia, hälytyksiä, raportteja, analytiikkaa ja muita vaihtoehtoja ongelmien korjaamiseen. Lenovo Device Intelligence Plus Managed Service tarjoaa LDI Plus -ohjelmistoja asiakkaiden puolesta hallinnoivan Lenovon palveluasiantuntijatiimin, joka valvoo asiakkaan laitekannan kuntoa, korjaa ongelmia, auttaa optimoimaan it-resurssien suunnittelua ja suosittelee parannuksia työntekijöiden digitaaliseen kokemukseen.

Tekoäly hyötykäyttöön



Lenovo IdeaPad Pro 5i (16", 9) on maailman ensimmäinen Intel Evo Edition -kuluttajakannettava, jossa on Intel Core Ultra -suoritin ja tekoälypohjaisia toimintoja, kuten aiempaa nopeampi valokuvien luominen ja muokkaaminen, nopeampi videon vienti ja sujuvampi moniajo Intel AI:n ansiosta. Tämä tarkoittaa mm. tekstistä kuvaksi -ominaisuuksia, generatiivista tekoälytekstin luontia sekä valokuvien ja videoiden muokkauksen nopeuttamista. Intelin täysin uusien suorittimien ja jopa 115 TDP:n NVIDIA GeForce RTX™ 4050 -näytönohjaimen ansiosta IdeaPad Pro 5i tuo uusia käyttömahdollisuuksia 14 tuuman että 16 tuuman koossa. Olipa kyse luomisesta, editoinnista tai pelaamisesta, kuva on elävä, terävä ja selkeä jopa 16:10 OLED 100 prosentin DCI-P3 120 Hz -näytöllä.

IdeaPad Pro 5i:ssä on myös infrapuna-täysteräväpiirtokamera, ToF-tunnistin ja Windows Helloa tukeva suljin. 84 Wh:n polymeeriakku tukee Rapid Charge Expressiä Thunderbolt™ 4:n kautta ja maksimoi tiedonsiirron nopeuden. Laajennettava SSD-paikka mahdollistaa entistä suuremman tallennustilan 1 Tt:n PCIe M.2 SSD11:n lisäksi. Kaikki tämä teho on vain 1,46 kg 14-tuumaisena ja 1,95 kg 16-tuumaisena. Värinä on Arctic Grey.

Uutuudella on myös ekologisesti kiinnostavia ominaisuuksia. Kannettavan pohjakansi sisältää 50 % kierrätettyä alumiinia ja 90 % valtamerestä siivottua muovia. IdeaPad Pro 5i (16", 9) on myös EPEAT® Gold12- ja ENERGY STAR® -sertifioitu, ja se täyttää korkeimmat tuotteen pitkäikäisyyttä, kiertotaloutta ja energiatehokkuutta koskevat ympäristötehokkuuskriteerit. Lenovo tarjoaa myös CO2-palvelun13 kompensoidakseen laitteen arvioidut hiilidioksidipäästöt.

"Olemme erittäin ylpeitä jatkaessamme läheistä kumppanuuttamme Intelin kanssa heidän uusimman sukupolven prosessoriensa lanseerauksessa. Olemme innoissamme siitä, että Lenovo IdeaPad Pro 5i on maailman ensimmäinen kuluttajille tarkoitettu Intel Evo Edition -kannettava, jossa on Intel Core Ultra -prosessorit", sanoo Jun Ouyang, Lenovon kuluttajalaitesegmentin johtaja. "Intel Core Ultra -suoritinsarja mahdollistaa IdeaPad Pro 5i:n tekoälyominaisuudet, jotka tarjoavat käyttäjille mullistavia uusia etuja sekä luovan että tuottavan tuotoksen muodossa."

Moniulotteisia kokemuksia ilman laseja



Uusi Lenovo ThinkVision 27 3D -näyttö on lasiton 3D-näyttö, jossa on nyt entistä intuitiivisempi ja interaktiivisempi 3D Explorer -käyttöliittymäversio. Lisäksi näytössä on lisääntynyt ohjelmistotuki omien sovellusten, kuten Design Enginen, kautta, mikä poistaa yksittäisten laajennusten tarpeen. Käyttäjät voivat nyt suunnitella 2D-muodossa ja visualisoida 3D-muodossa tai käyttää sen 2D-3D-muunninta, joka mahdollistaa tekoälypohjaisen 2D-3D-kuvan, videon ja sisällön muuntamisen reaaliajassa. Tekoälyn avulla korkea resoluutio ja korkea virkistystaajuus 2D-sisältö muuntuvat välittömästi eläväksi 3D-sisällöksi tarkalla tilarekonstruktiolla riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia taustat voivat olla. Kaikki tämä toimii ilman erillisiä lisäosia tai järjestelmäpäivityksiä.

Sisäänrakennetulla 3D-renderöintimoottorilla varustettu ThinkVision 27 3D -näyttö parantaa tuottavuutta vähentämällä lisälaitteiden ja laskentatehon tarvetta. Se lisää myös tehokkuutta antamalla käyttäjille mahdollisuuden visualisoida ja säätää malleja reaaliajassa. Luovat artistit, insinöörit tai suunnittelijat voivat nyt luoda 2D-ohjelmistolla 2D-näytöllä ja nähdä luomuksensa välittömästi 3D-muodossa. Lisäksi kaikki muutokset 2D:ssä heijastuvat samanaikaisesti 3D:hen. 27 tuuman lasiton 3D-näyttö heijastaa kaksi itsenäistä kuvaa käyttäjän silmiin niin, että hän näkee kohteen hieman eri kulmasta, ja yhdistettynä 99 %:n DCI-P3- ja Adobe RGB -väritarkkuuteen, reaaliaikaiseen katseenseurantatekniikkaan ja vaihdettavaan se tarjoaa luonnollisen 3D-katselukokemuksen.

Lenovon lisävarusteet, jotka on suunniteltu hybridityöntekijöille



Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock -telakka on suunniteltu tehokkaaseen ulkoisten näyttöjen ja laitteiden helppoon liittämiseen. Tuettu USB-C-kannettava™ saa käyttöön seitsemän suorituskykyä parantavaa porttia, mukaan lukien kaksi kahdelle 4K-näytölle. Käyttäjä voi nauttia nopeasta USB- ja erillisestä Ethernet-yhteydestä sekä katkeamattomasta virransyötöstä. Telakka on tyylikäs, siinä on säädettävä kaapelinhallinta ja se on valmistettu 66-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista8 (PCC) ulkopinnalla ja muovittomassa pakkauksessa.

Lopuksi, Lenovo tuo kauppoihin uudet langattomat VoIP-kuulokkeet. Kuulokkeet ovat Microsoft Teams15 -sertifioitu tehopakkaus, jossa on USB-A-Bluetooth-äänivastaanotin® yksinkertaista ja luotettavaa yhteyttä varten. Yhteyden voi muodostaa kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Kuulokkeiden akku kestää vaikuttavat 30 tuntia16. Intuitiivinen muotoilu, jossa on säädettävät ja vaihdettavat memory foam -korvapehmusteet, tarjoaa poikkeuksellisen mukavuuden ja paremman työkokemuksen.

Hinnat ja saatavuus:

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 on saatavana huhtikuussa 2024, ja sen odotettu lähtöhinta on 1679 euroa (ei sis. alv.).

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 on saatavana huhtikuussa 2024, ja sen lähtöhinta on 1 879 euroa (ei sis. alv.)

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16", 9) on saatavilla helmikuusta 2024 alkaen, ja sen odotettu lähtöhinta on 1 109 euroa (sis. alv).

Lenovo ThinkVision 3D Monitor on saatavilla valituilla markkinoilla maaliskuussa 2024, ja sen odotettu lähtöhinta on 3 000 euroa (sis. alv).

Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock on saatavilla huhtikuussa 2024, ja sen odotettu lähtöhinta on 89 € (ei sis. alv.).

Lenovon langattomat VoIP-kuulokkeet ovat saatavilla toukokuussa 2024, ja niiden odotettu lähtöhinta on 99 € (ei sis. alv.).





Lisätietoja StoryHubissa ja kuvia median käyttöön tiedotteen liitteenä.

1Tekoälyominaisuudet saattavat edellyttää ohjelmiston ostamista, tilaamista tai käyttöönottoa ohjelmiston tai alustan tarjoajalta, tai niillä voi olla erityisiä määritys- tai yhteensopivuusvaatimuksia. Lisätietoja osoitteessa www.intel.com/PerformanceIndex. Tulokset voivat vaihdella.

2 ThinkPad X1 Carbon Gen 12 ja X1 2-in-1 Gen 9 sertifioidaan saatavuuden mukaan. Zoom-sertifioitujen laitteiden luettelo saatavilla täältä: https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0063101#h_01H2GP1VX926Y09MW6D9XXD97P

3 Perustuu Lenovon marraskuussa 2023 tekemään tutkimukseen suurten tietokonevalmistajien myymistä kannettavista tietokoneista, joita toimitetaan >1 miljoonaa kappaletta vuodessa.

4 Lenovo Slim Pen -kynä voi olla valinnainen tietyissä ThinkPad X1 2-in-1 -kokoonpanoissa.

5 Computer Vision -ominaisuudet ovat käytettävissä tietyissä ThinkPad X1 Carbon Gen 12- ja X1 2-in-1 Gen 9 -malleissa.

6 8 megapikselin kamera saatavilla tiettyihin ThinkPad X1 Carbon Gen 12- ja X1 2-in-1 Gen 9 -laitteisiin.

7 Näytön ja rungon suhde on noussut 85,5 prosentista 89,2 prosenttiin ThinkPad X1 Carbon Gen 12:ssa ja 85 prosentista 87,8 prosenttiin ThinkPad X1 2-in-1 -tietokoneessa.

8 Kierrätettyjen materiaalien ja PCC-muovien prosenttiosuus vaihtelee malleittain ja komponenteittain. Täydelliset tiedot Lenovon matkasta kohti nettonollaa löytyvät täältä: https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

9 Lisäehtoja sovelletaan. Lisenssin hinnoittelu on laitekohtaista vuodessa, ja se voi vaihdella maittain. Saatavuuspäivät voivat vaihdella maantieteellisesti, ja tuotteet saattavat olla saatavilla vain tietyillä markkina-alueilla. Kaikki tarjoukset riippuvat saatavuudesta ja kapasiteetista. Lenovo pidättää oikeuden muuttaa tuotetarjontaa, ominaisuuksia ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

10 Koskee tällä hetkellä vain kaupallisia laitteita, joissa on Windows 10- tai Windows 11 -suoritin sekä Intel- tai AMD-suoritin. Joitakin poikkeuksia voidaan soveltaa.

11 Todellinen käytettävissä oleva kapasiteetti on pienempi ja vaihtelee monien tekijöiden, kuten alustuksen, osioinnin ja käyttöjärjestelmän, vuoksi, jotka käyttävät osan tästä kapasiteetista. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua ohjelmistopäivitysten myötä.

12 EPEAT-rekisteröity soveltuvin osin – katso www.epeat.net rekisteröinnin tilasta maittain.

13 Lenovo CO2 Offset on lisävaruste. Lisäehtoja sovelletaan. Hinnoittelu perustuu laitekohtaisiin CO2-päästöihin sen keskimääräisen elinkaaren aikana, ja se voi vaihdella eri maissa päästökompensaatioiden kustannusten perusteella. Saatavuuspäivät voivat vaihdella maantieteellisesti, ja palvelu saattaa olla saatavilla vain tietyillä markkina-alueilla.

Mukana 14 100 W:n USB-C-laturia tarjoaa 65 W:n virransyötön. 100 W:n virransyöttöön tarvitaan valinnainen Lenovon 135 W:n USB-C-virtalähde.

15 Lenovon langattomat VoIP-kuulokkeet on sertifioitu Microsoft Teamsia varten julkaisuhetkellä.

16 Puheajan akunkesto voi vaihdella todellisen käytön mukaan.

17Hinnat ja saatavuus voivat vaihdella maantieteellisesti, ja tuotteet saattavat olla saatavilla vain tietyillä markkina-alueilla. Kaikki tarjoukset riippuvat saatavuudesta. Lenovo pidättää oikeuden muuttaa tuotetarjontaa, ominaisuuksia ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.