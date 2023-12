Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Töölöntorin asemakaavan muutoksen

Töölöntorin kehittämisestä järjestettiin yleinen ideakilpailu vuonna 2019. Aluetta kehitetään ideakilpailun voittajaehdotuksen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaisesti. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden liikerakennuksen sijoittumisen torin itälaitaan, liikenteellisiä muutoksia torin ympärillä ja puurivien uusimisen.

Malmille tulossa korvaava uudisrakennus lastenkotia varten

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Malmin lastenkodin ja ympärivuorokautisen perhearvioinnin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Lastenkodin pienyksikön rakennukset Malmilla osoitteessa Riihenkulma 4 ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja niissä on todettu kosteusvaurioita. Tilat eivät myöskään vastaa laajuudeltaan eivätkä toiminnallisuudeltaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tarpeita ja nykyisiä lastensuojelun vaatimuksia.

Nykyiset rakennukset puretaan uudisrakennushankkeen tieltä. Tontin käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa nykyistä laajemman toiminnan. Uudisrakentamishankkeen ansiosta toistensa lähelle voidaan sijoittaa Riihenkulman lastenkodin kolme erillistä pienyksikköä, vastaanottoperhetoiminta sekä ympärivuorokautinen perhearviointi.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa syksyllä 2024 ja hankkeen on määrä olla valmiina keväällä 2026. Rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana noin 20,8 miljoonaa euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuusto päätti myydä Tennispalatsin

Kaupunginvaltuusto päätti myydä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin koko osakekannan Niam Oy:lle. Kauppahinta on 30 miljoonaa euroa. Niam on yksi Pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista.

Sijoituskohteena Tennispalatsi ei kokonaisuutena arvioiden ole Helsingille taloudellisesti perusteltu sijoitus. Tennispalatsi on ollut vuokrattuna pääosin ulkopuolisille käyttäjille useita vuosia. Suurin vuokralainen on Finnkino. Toinen pääkäyttäjä on Helsingin taidemuseo HAM, jolle pyritään etsimään nykyaikaiselle museotoiminnalle paremmin soveltuvat tilat muualta.

Tennispalatsi valmistui alun perin autojen huoltorakennukseksi vuodelle 1940 anottuja Helsingin olympialaisia varten. Tennispalatsin käyttöä kulttuurikeskuksena alettiin suunnitella vuonna 1993, ja nykyisessä käytössään se on toiminut vuodesta 1999.

Kaikki kaupunginvaltuuston 13. joulukuuta kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulta.

