Aluehallitus käsittelee 18.12. muutettua talousarviota sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteisiä linjauksia

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee maanantaina ensi vuodelle uutta talousarviota, jossa on huomioitu muun muassa ensimmäisten yhteistoimintaneuvottelujen tulokset. Ne eivät valmistuneet ensimmäiseen talousarvioon mennessä. Koska palveluiden verkoston ja talouden suunnittelun aikataulu on pitänyt yhteensovittaa, talousarvio jouduttiin poikkeuksellisesti laatimaan kahdessa eri vaiheessa. Alijäämää on kertymässä eri toimenpiteiden ansiosta 43 miljoonaa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Aluehallitus käsittelee myös palveluverkon eri osiin kohdennettuja yhteistoimintaneuvotteluja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevien vuosien linjauksia.