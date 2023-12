Swimrun-kesän 2024 uutuuksia: Suomen itäisimmät vesistöhelmet leirikohteena, tapahtuma Punkaharjun kansallismaisemassa

Swimrun-harrastajille on ensi kesänä tarjolla aiempaa enemmän ohjattua toimintaa kirkkaissa vesissä.

Eksoottisena uutuutena järjestetään maan itäisimmässä kolkassa, Pohjois-Karjalan Ilomantsissa, kirkkaita vesiä hyödyntävä kolmipäiväinen swimrun-leiri "Pogostan Helmet".

”Kierrämme neljä erilaista swimrun-lenkkiä harjujen ja vesistöjen leimaamassa Petkeljärven kansallispuistossa sekä muilla Ilomantsin erämaisilla suojelualueilla. Pulahdamme kaiken kaikkiaan 14 peilikirkkaassa järvessä tai lammessa. Leiman numero 15 leiripassiinsa saa, kun vierailee kotimatkalla Puruvesi-swimrunissa leirin jälkeen”, sanoo leirin ohjaaja ja Kuopio Swimrunin järjestäjä Sampo Hyppölä.

Puruvesi Swimrun siirtyy juhannuksen jälkeen

Vuodesta 2019 lähtien Punkaharjulla järjestetyn Puruvesi Swimrunin ajankohta muuttuu ensi kesäksi. Suomen kirkkaimmaksi swimruniksi kutsuttu tapahtuma järjestetään 29. kesäkuuta.

”Tapahtuma on järjestetty perinteisesti viikkoa ennen juhannusta, mikä on estänyt esimerkiksi Jukolan viestin suunnistajien osallistumisen. Nyt meillä on poikkeuksellinen mahdollisuus järjestää tapahtuma viikko juhannuksen jälkeen. Uusi ajankohta tuo toivottavasti myös lisää osallistujia”, tapahtuman takana olevan Matkailutila Naaranlahden Janne Hänninen.

Elokuussa uidaan kansallismaisemassa

Punkaharjulle ollaan rakentamassa myös toista swimrun-tapahtumaa. Uuden Punkaharju Swimrunin päivämäärä on 31.8.

”Tapahtuma antaa mahdollisuuden kokea Suomen kuuluisimpiin lukeutuvan Punkaharjun kansallismaiseman uiden ja juosten. Odotamme mielenkiinnolla, millaisen vastaanoton ikoniseen maisemaan suunniteltu reitti saa”, sanoo tatäkin tapahtumaa järjestävä Hänninen.

Tapahtuman reittikartat on jo piirretty. Pidemmän reitin pituus on 20,4 kilometriä (uintia 3,2 km) ja lyhyemmän 10,5 kilometriä (uintia 1,9 km).

”Jonkin verran on vielä varmistuksia tekemättä. Pyrimme julkaisemaan tapahtuman tarkat tiedot ja avaamaan ilmoittautumisen tammikuussa”, Hänninen sanoo.

Swimrun ja polkujuoksu samana päivänä

Punkaharju Swimrunin kanssa samana päivänä järjestetään Run Forest Run -polkujuoksutapahtuma. Sen 10 ja 17,6 kilometrin reitit kulkevat Laukansaaressa osittain samoilla urilla Punkaharju Swimrunin kanssa.

”Haemme tällä synergiaa tapahtumien kesken. Reitit, opasteet, järjestäjät ja huolto ovat soveltuvin osin yhteisiä. Tällä etsimme mallia siihen, kuinka myös pienestä aloittavia maaseututapahtumia on mahdollista järjestää mielekkäällä tavalla”, Hänninen sanoo.

Info: Kesän 2024 swimrun-uutuudet Ilomantsissa ja Punkaharjulla

Kolmen päivän swimrun-leiri ”Pogostan Helmet” 26.-28.6.2024: Mm. neljästä erilaisesta swimrun-lenkistä, Petkeljärven kansallispuiston maisemista ja Suomen itäisimmän kylän tarjonnasta koostuva leiri max. 20 henkilölle. Katso leirin esittelyvideo ja tarkemmat tiedot.

Punkaharju Swimrun ja Run Forest Run -polkujuoksutapahtuma 31.8.2024: Yhden päivän aikana Punkaharjun kansallismaiseman ympärillä järjestettävät tapahtumat, jotka hyödyntävät osittain samoja reittejä ja huoltoa. Punkaharju Swimrunissa pidemmän reitin pituus on 20,4 kilometriä (uintia 3,2 km) ja lyhyemmän 10,5 kilometriä (uintia 1,9 km). Run Forest Run -polkujuoksutapahtuman reitit 10 km ja 17,6 km. Tapahtuman ilmoittautuminen avautuu tammikuussa.

Puruvesi Swimrun uudessa ajankohdassa 29.6.2024: Suomen kirkkaimmaksi sanotussa swimrunissa Kuutti-sarja (12,3 km, josta 2,9 km uintia, sopii myös ensimmäiseksi tapahtumaksi lajiin tutustuville) sekä Norppa-sarja noin 24 km (5 km uintia). Tapahtuman ilmoittautuminen avautuu tammikuussa.