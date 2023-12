Ennakko: Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokous 19.12.2023

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote 11.12.2023 11.12.2023 13:41:09 EET | Tiedote

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 11. joulukuuta pitämässään kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024. Talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 883 020 euroa. Toimintakulut ovat 6 093 107 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. Kehittämisrahastoon siirrettiin varoja Maakuntavaltuusto päätti siirtää taseen yli-/alijäämätililtä 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon, jonka tarkoituksena on tukea Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden toteuttamista maakunnan liiton perussop