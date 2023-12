Espoon seurakuntien toiminta ja talous jatkuvat vakaina - kiinteistökantaa vähennetään

Espoon seurakuntien talousarvio perustuu yhden prosentin kirkollisveroon. Veroprosentti on matalimpia evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa.

Ensi vuonna kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 45 miljoonaa euroa ja valtionrahoituksen määräksi arvioidaan 6 miljoonaa euroa. Verotuloarviota on nostettu kuluvan vuoden arviosta ja se on realistisesti saavutettavissa.



Käyttötalousmenoihin on varattu 48,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 prosenttia kuluvaa vuotta enemmän.



Tästä puhtaasti seurakunnalliseen toimintaan käytetään ensi vuonna 28,7 miljoonaa euroa, mikä sisältää seurakuntien toiminnan, yhteisen seurakuntatyön, kansainvälisen toiminnan sekä viestinnän. Kansainväliseen apuun, lähetystyöhän sekä katastrofiapuun on ensi vuodelle varattu yhteensä 1,85 miljoonaa euroa. Määräraha on 4,1 % arvioidusta verotulosta.



Valtuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa yhteisenä painotuksena näkyy nuorten ja nuorten aikuisten laajempi tavoittaminen ja huomiointi. Seurakuntien tarkemmat toimintasuunnitelmat hyväksytään seurakuntaneuvostoissa.



Kiinteistötoimelle on varattu ensi vuodelle 10,2 miljoonaa euroa. Tuloja arvioidaan saatavan 3,3 miljoonaa. Kiinteistötoimen käyttötalousmäärärahat ovat viimeisen viiden vuoden aikana kasvaneet 20 prosenttia eli keskimäärin 4 prosenttia vuodessa. Kiinteistöjen yllättäviin korjauksiin on viime vuosina jouduttu myöntämään lisämäärärahoja.



- Seurakuntayhtymän kiinteistöissä on mittava korjausvelka. Olemme vielä pystyneet reagoimaan korjaustarpeisiin, mutta jo lähitulevaisuudessa on välttämätöntä vähentää kiinteistökantaa. Tavoitteena on, että Espoon seurakunnat palvelevat hyvin seurakuntalaisiaan ja käytössä olevat tilat voidaan pitää hyvässä kunnossa, yhtymän johtaja Risto Hämäläinen sanoo.



Ensi vuodelle investointeihin on varattu 11,8 miljoonaa euroa. Suurimmat ensi vuoden hankkeet ovat Velskolan kartanon peruskorjaus sekä Kellonummen hautausmaan huoltorakennuksen uusiminen. Lisäksi valtuusto päätti Sini Hulmin aloitteesta aikaistaa Otaniemen kappelin peruskorjauksen aloittamista niin, että hankkeen suunnittelu käynnistyy jo ensi vuonna.