Esbo församlingars verksamhet och ekonomi fortsätter stabilt – fastighetsbeståndet minskas

Budgeten grundar sig på en kyrkoskatt på en procent. Skatteprocenten är lägst i den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar. Nästa år beräknas kyrkoskatten uppgå till 45 miljoner euro och den statliga finansieringen till 6 miljoner euro. Skatteinkomstprognosen har höjts jämfört med prognosen för innevarande år och det är realistiskt att uppnå den.

För driftsutgifter har 48,6 miljoner euro reserverats, vilket är 2,4 procent mer än för innevarande år.

Av de här medlen används nästa år 28,7 miljoner euro för enbart församlingsverksamhet, vilket omfattar församlingarnas verksamhet, det gemensamma församlingsarbetet, internationell verksamhet och kommunikation. För internationell hjälp, missionsarbete och katastrofhjälp har 1,85 miljoner euro reserverats för nästa år. Anslaget är 4,1 % av den uppskattade skatteinkomsten.

I verksamhetsplanen som godkänts av fullmäktige framträder en gemensam betoning på att nå och beakta unga och unga vuxna i större utsträckning. Församlingarnas mer detaljerade verksamhetsplaner godkänns i församlingsråden.

För fastighetsväsendet har man reserverat 10,2 miljoner euro för nästa år. Inkomsterna beräknas uppgå till 3,3 miljoner euro. Fastighetsväsendets driftsekonomianslag har under de senaste fem åren ökat med 20 %, det vill säga i genomsnitt 4 % per år. Under de senaste åren har man varit tvungen att bevilja tilläggsanslag för överraskande renoveringar av fastigheter.

– Samfällighetens fastigheter har en omfattande reparationsskuld. Vi har än så länge kunnat reagera på reparationsbehoven, men redan inom den närmaste framtiden är det nödvändigt att minska fastighetsbeståndet. Målet är att Esbo församlingar betjänar sina församlingsmedlemmar väl och att de lokaler som används kan hållas i gott skick, säger samfällighetsdirektören Risto Hämäläinen.

För nästa år har 11,8 miljoner euro reserverats för investeringar. De största projekten nästa år är renoveringen av Vällskog gård och förnyandet av servicebyggnaden på Klockarmalmens begravningsplats.

Ytterligare beslöt gemensamma kyrkofullmäktige på initiativ av Sini Hulme att tidigarelägga grundrenoveringen av Otnäs kapell, så att planeringen av arbetet startar nästa år.

Tilläggsuppgifter/kontakt:

Risto Hämäläinen, 050 350 9595, risto.hamalainen@evl.fi

Samfällighetsdirektör, Esbo församlingar