Suomen SaaS-bisnes kasvaa ”vain” sadoilla miljoonilla – ”Menestyksen salaisuus löytyy siitä, miten yritys asiakkaat verkossa kohtaa”

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 14.12.2023 klo 15.00

Suomalaisen SaaS-liiketoiminnan mittakaava on kasvanut nopeasti miljardiluokkaan. 100 suurimman SaaS-yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on jo lähes 1,6 miljardia euroa ja kasvuvauhti merkittävästi nopeampaa kuin suomalaisyrityksillä keskimäärin. SaaS-yritysten tilaa ja menestystekijöitä on arvioitu laajassa tutkimuksessa, jonka on toteuttanut Mika Heikinheimo ja Digital Boost 360 Oy yhteistyössä ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n kanssa.

”Niin Suomessa kuin maailmallakin jähmeä taloustilanne ei ole SaaS-yrityksiä pysäyttänyt. Alan sata suurinta kasvavat keskimäärin 20 prosentin vauhtia ja henkilöstömääräkin yli 10 prosentin vuosivauhtia. Parhaat kasvajat liikkuvat kuitenkin maailmalla pitkälti yli 100 prosentin vuosikasvussa, mutta valitettavasti Suomessa vain 2 yritystä sadasta kasvoi tätä vauhtia”, paaluttaa Heikinheimo SaaS-yritysten perustilannetta.

Tutkimuksen päätulos on Heikinheimon mukaan uutinen kahdellakin tavalla.

”Parhaimmin digitaalisen asiakashankinnassaan menestyneet yritykset ovat kasvaneet selkeästi muita yrityksiä nopeammin. Kaikkein eniten yritysten kasvunopeuden kanssa korreloi yritysten verkkosivun asiakaskokemus. Menestyksen salaisuus löytyy siis siitä, miten yritys asiakkaat verkossa kohtaa. Tämä on hyvä uutinen, koska se antaa nuotteja onnistumiseen. Huono uutinen on taas se, että suomalaisten SaaS-yritysten tarjoaman digitaalisen asiakaskokemuksen taso on keskimäärin aivan liian matala. Siksi huippumenestyjiä on vielä harvassa”, toteaa Heikinheimo.

SaaS-kentästä Suomelle uusi ”Mittelstand”?

Heikinheimo on huolissaan tutkimuksen havainnosta, jonka mukaan suomalaisten SaaS-yritysten mielenkiinto on suuntautunut liikaa kotimaahan ja perinteiseen myyntityöhön. Osasyynä tähän on maailmalle suuntautuvan kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämä merkittävä rahoitus.

”Liikenne sivustoille tulee 45-prosenttisesti Suomen kielialueelta ja englanninkieliseltä vain 27-prosenttisesti. Paino on siis aivan liikaa kotimaassa, vaikka juuri SaaS-liiketoiminta soveltuisi myyntiin verkon yli kaikkialle maailmaan. Taustalla on usein vaikeus saada riittävää rahoitusta kansainväliseen kasvuun, joten on helpompaa ja halvempaa myydä kotimaahan. Tässä lienee myös syy perinteisen myynnin laajuuteen ja digikokemuksen takkuamiseen”, arvioi Heikinheimo.

Software Finland on tukenut edellytyksiä SaaS-yritysten kansainväliseen kasvuun etenkin jo 15 vuotta toimineen SaaS-klubin avulla. SF:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha näkee SaaS-yrityksissä Suomelle vielä paljon nykyistä tilannetta ja kasvua suuremman potentiaalin.

”SaaS-bisneksemme kasvaa satoja miljoonia vuodessa, mutta se voisi kasvaa miljardeja. Meillä on osaamista paljon parempaan, SaaS-kentästä voisi ja pitäisi rakentua Suomen oma uusi ’Mittelstand’, keskisuurten yritysten muodostama talouden tukijalka Saksaa tässä mukaellen. Tässä julkinen valta voisi tulla myös avuksi, siihen varmasti löytyisi keinoja. Yritysten pitäisi päästä paljon laajemmin kohti sitä 100 % vuosikasvua, johon nyt vain harva yltää – siihen tämä tutkimus antaa arvokkaita vinkkejä”, kiittää toimitusjohtaja Roiha.

Tulokset esitellään Software Finland ry:n SaaS-klubin tapahtumassa torstaina 13.12. klo 15. Tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot:

Mika Heikinheimo, Digital Boost Oy, toimitusjohtaja, 040 5464 150, mika@digitalboost360.com

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi