STTK: Työehtosopimusneuvotteluiden tueksi tarvitaan yhteinen talouden tilannekuva

Hallitus ja elinkeinoelämä ajavat Suomeen niin sanottua Ruotsin työmarkkinamallia.

- STTK:n kanta on, että työmarkkinamallista ei pidä säätää lailla. Sen sijaan pohjoismaiseen tapaan työmarkkinaosapuolten on pyrittävä löytämään yhteinen näkemys järjestelmän perusrakenteesta. On työmarkkinamalli mikä tahansa, siinä on jatkossakin säilyttävä edellytykset toimialakohtaisten ratkaisujen ja palkkatasa-arvon edistämiseen, puheenjohtaja Antti Palola linjaa.

Työehtosopimusneuvottelujen tueksi tarvitaan yhteistyöelin, jonka tehtävä on muodostaa yhteinen näkemys talouden tilannekuvaksi ja neuvottelujen pohjaksi.

- Yhteistyö talouden tilannekuvan muodostamiseksi on syytä käynnistää viipymättä ilman kytkentää olemassa oleviin instituutioihin, Palola toteaa.

Julkista taloutta ei hoideta eläkevaroista

Tänään Helsingissä STTK:n edustajiston kokouksessa Palola valotti alkamassa olevien eläkeneuvottelujen näkymiä.

- Eläkejärjestelmämme on hyvässä kunnossa, mutta aika ajoin tarvitaan huoltoa. Viimeisimmän uudistuksen jälkeen voimme havaita, että systeemi toimii, kuten on toivottu, ja työurat ovat pidentyneet. Samanaikaisesti järjestelmän ylle on kasaantunut pilviä, jotka eivät ole sen paremmin poliitikkojen kuin eläkeneuvottelijoidenkaan häädettävissä. Suomi ikääntyy ja syntyvyys laskee entisestään. Tämä tarkoittaa yhtäältä ikäsidonnaisen hoidon ja kustannusten kasvua, toisaalta maksajien joukon hiipumista, Palola toteaa.

Maan hallitus haluaisi eläkepöydästä julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin miljardilla vahvistavan ratkaisun. Se haluaa neuvotteluista myös keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin vakauttamiseen, jossa työeläkejärjestelmä sopeutuisi talouden mahdollisiin shokkeihin sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla.

- Mahdollisia tulevia uudistuksia on tehtävä ensisijaisesti eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta. STTK ei lämpene ajatukselle automaattisista vakauttajista, jotka todennäköisesti toimisivat automaattisina eläke-etujen leikkureina.

STTK muistuttaa, että eläkejärjestelmää on tarkasteltava yli sukupolvien, eläkelupaus on pidettävä ja poliitikkojen pidettävä tästä näppinsä irti.

- Näissäkin eläkeneuvotteluissa kaikkien järjestelmän kestävyyttä tukevien elementtien on oltava aidosti pöydässä. Niitä ovat eläkemaksut, eläke-etuudet ja sijoitustoiminta. Julkista taloutta on toki hoidettava, mutta ei eläkevaroista, Palola sanoo.