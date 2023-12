Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämä mobiili-Onnikka on tehokas apu lihavuuden hoidossa

Onnikka pohjautuu Oulun yliopistossa professori Harri Oinas-Kukkosen johdolla kehitettyyn Persuasive Systems Design -menetelmään, jossa pääpaino on käyttäytymisen muutoksen ohjaamisessa. Onnikasta on nyt kehitetty myös mobiilisovellus. Se on uuden tutkimuksen mukaan tehokas apuväline lihavuuden omahoidossa.

Tutkimus selvitti, voiko matkapuhelinsovellus olla avuksi laihduttamisessa, kun sitä käytetään yksinään, ilman muita tukitoimia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 200 henkilöä, joiden painoindeksi (BMI) oli 30–40 kg/m². Tutkimuksessa vertailtiin mobiili-Onnikkaa käyttäneitä ja kontrolliryhmään kuuluvia. Kontrollihenkilöt saivat sovelluksen myös käyttöönsä, mutta vasta puolen vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta.

Tutkimuksen mukaan mobiili-Onnikkaa käyttäneiden paino laski merkittävästi puolen vuoden aikana (-2,5 %), kun taas kontrolliryhmässä paino nousi hieman (0,2 %). Mobiili-Onnikka-ryhmässä myönteinen vaikutus säilyi myös 12 kuukauden kuluttua (-2,1 %).

Tutkimukseen osallistuneet sitoutuivat sovelluksen käyttöön poikkeuksellisen hyvin, sillä vuoden kuluttua lähes 90 % tutkittavista oli edelleen mukana ja käytti sovellusta aktiivisesti. Yleensä elämäntapasovellusten käyttäjistä suurin osa lopettaa sovelluksen käytön varsin pian aloittamisen jälkeen.

Tulokset osoittavat, että mobiili-Onnikka toimii tehokkaasti laihdutuksen tukena, ja myönteinen vaikutus säilyy vähintään vuoden ajan. ”Mobiili-Onnikka voisi olla vähintäänkin osaratkaisu kasvavaan lihavuusepidemiaan”, sanoo kliinistä tutkimusta johtanut sisätautiopin professori Janne Hukkanen.

Tutkimukseen osallistujat eivät saaneet mobiili-Onnikan lisäksi mitään muuta hoitoa lihavuuteensa. ”Tämä osoittaa, että sovellus on varsin resurssitehokas vaihtoehto isolle potilasryhmälle. Tutkimuksemme erottuu laadullisesti myös suurella osallistujamäärällään ja pitkällä seuranta-ajallaan”, Hukkanen huomauttaa.

Tuoreen tutkimuksen taustalla on Business Finlandin kanssa toteutettu R2B (Research to Business) -projekti. Sen aikana Onnikka-painonhallintaohjelmasta kehitettiin matkapuhelimeen sopiva versio. Tutkimuksen päätteeksi syntyi Onnikka Health -yhtiö, jonka tehtävänä on kaupallistaa mobiili-Onnikka ja tuoda se laajasti terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön.

Onnikan voi saada käyttöönsä terveydenhuollon palveluntarjoajien kautta. Pilotteja on julkistettu muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueella sekä Vantaalla ja Keravalla.

Suomessa on noin 1,2 miljoonaa lihavaa henkilöä. ”Lihavuuden digihoito on varteenotettava itsehoitomuoto, ja olemme osoittaneet, että se on tehokasta, kun se pohjautuu tutkittuun tietoon”, sanoo Oulun yliopiston emeritusprofessori Markku Savolainen, yksi Onnikka-painonhallintaohjelman pääkehittäjistä.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa International Journal of Obesity -lehdessä. Business Finlandin lisäksi tutkimusta ovat tukeneet Suorsan terveydenhoitosäätiö, Sydäntutkimussäätiö ja Novo Nordisk -säätiö.

Artikkeli: Markkanen, J.O., Oikarinen, N., Savolainen, M.J. et al. Mobile health behaviour change support system as independent treatment tool for obesity: a randomized controlled trial. Int J Obes (2023). https://doi.org/10.1038/s41366-023-01426-x

