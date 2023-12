Prysmian Groupin 220 miljoonan euron tehdasinvestointi Kirkkonummella etenee – uusi kaapelinvalmistustorni harjakorkeuteen

Maailman suurin kaapelivalmistaja Prysmian Group on aiemmin ilmoittanut investoivansa yhteensä yli 220 miljoonaa euroa Kirkkonummen Pikkalan tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen vuoteen 2025 mennessä. Osana tehdaslaajennuksia Prysmian rakentaa uuden kaapelinvalmistustornin Pikkalan tehtaalle. Rakentaminen on nyt edennyt vaiheeseen, jossa uusi torni on saavuttanut 185 metrin harjakorkeutensa. Prysmianin suunnitelmien mukaan torni otetaan tuotantokäyttöön vuonna 2025. Tornin rakentamisesta vastaa rakennusyhtiö YIT.