Kokoomuksen Kopra ja Vikman: Suomen puolustuksessa ei ole varaa harmaiden alueiden jättämiselle

Kokoomuksen kansanedustajien Jukka Kopran ja Sofia Vikmanin mukaan Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta ja Pohjois-Euroopan vakautta sekä asemoi Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista ja transatlanttista turvallisuusyhteisöä. Jäsenyydestämme huolimatta huolehdimme oman turvallisuutemme takaamisesta kaikissa tilanteissa.

”Varautumisemme ja puolustuksemme on oltava aukotonta myös silloin, jos vastustajan tarkoitus on kohdistaa meihin sellaisia voimatoimia, ettei artikla 5:n käyttöönoton raja ei ylity tai konsensusperiaatteella toimiva päätöksenteko vie aikaa. Olemme huomanneet, miten nopeasti turvallisuustilanteet voivat kehittyä huonompaan suuntaan. DCA-sopimus antaa mahdollisuuden vastata nopeasti ja joustavasti kriisitilanteisiin. Meillä ei ole varaa jättää puolustukseemme harmaita alueita”, sanoo Kopra.

”Suomi ja suomalaiset on pidettävä turvassa kaikissa tilanteissa. DCA-sopimus täydentää Nato-jäsenyyttämme sekä vahvistaa Suomen turvallisuutta. Varautuminen on viisautta tässäkin. Sen lisäksi, että hyvän varautumisemme pidäke- ja pelotevaikutus ehkäisee kriisitilanteiden syntymistä, DCA-sopimus turvaa avunsaantimme ja toimintakykymme mahdollisissa nopeissakin tilanteissa. DCA-sopimuksen myötä apu on läsnä nopeasti, kun sopimuksen mukainen yhteistyö on arkipäivää ja vakiintunut jo normaalioloissa”, jatkaa Vikman, joka toimii myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana.

Ensi viikolla allekirjoitettavalla DCA-sopimuksella vahvistetaan Suomen puolustusta muun muassa mahdollistamalla Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolo ja harjoittelu sekä puolustusmateriaalin sijoittaminen ennakolta Suomen alueelle. Sopimukseen on kirjattu yleiset säännöt ja ehdot, joiden puitteissa Yhdysvaltojen asevoimien on mahdollista toimia isäntämaassa esimerkiksi yhteisten sotaharjoitusten ja -koulutusten aikana.

”Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa paitsi puolustushallintojen välillä, myös laajemmin. Esimerkiksi yhteiset harjoitukset ovat olleet normaalia toimintaa tähänkin saakka. Sopimus helpottaa ja syventää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyötä”, Vikman summaa.

”DCA täydentää sitä turvallisuuspoliittista sopimuskokonaisuutta, jonka muodostavat Nato-jäsenyytemme lisäksi JEF, Nordefco, NB8, Suomi-Ruotsi -yhteistyö. Näillä lisätään turvallisuuttamme ja toimintakykyämme mahdollisissa nopeissa tilanteissa”, päättää Kopra DCA-sopimuksen tarkoituksesta.