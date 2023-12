ENNAKKOTIEDOTE: Miten mielenterveys rakentuu ja vahvistuu nuoruusiässä? – Lastenpsykiatri ja psykologi kirjoittivat nykytutkimukseen pohjaavan opaskirjan kaikille nuorten kanssa eläville ja toimiville

Antti Järven Minne katosi Antti Järvi? saa tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 29.11.2023 20:00:00 EET | Tiedote

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi vuonna 2023 on valittu kirjailija, toimittaja Antti Järvi teoksestaan Minne katosi Antti Järvi? Kertomus kadonneesta isoisoisästä ja luovutettuun Karjalaan jääneistä (Gummerus). Se on ensimmäinen kotimainen tietokirja, joka käsittelee talvisodan jälkeen luovutetulle alueelle vapaaehtoisesti jääneitä suomalaisia. Samalla se on romaanin lailla avautuva teos perhesalaisuudesta ja vaietusta historiasta. Palkinnon saajan valitsi kuuden ehdokaskirjan joukosta lastenkirjailija Linda Liukas.