Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 19.12.2023

Kirja on edelleen joulun lahjahitti – Helsingin kirjastot tarjoavat apua lahjakirjojen valintaan 11.12.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Kirjastot ympäri Helsinkiä järjestävät hyvän mielen joulutempauksen 11.–23.12. Kirjastojen henkilökunta on käärinyt suosittelemiaan kirjoja valmiisiin lahjapaketteihin saatesanojen kera. Lisäksi keskustakirjasto Oodiin ja Kallion kirjastoon pystytetään muutamaksi arki-illaksi jouluiset pop up -pisteet, jotka on pyhitetty henkilökohtaiselle lahjakirjavinkkaukselle.