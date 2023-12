Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on elvytettävä – suomalaisten into eläkesäästämiseen on Euroopan alhaisinta

Julkisuuslaki kattaa vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt jo nyt riittävästi – viranomaissääntelyä ei pidä ulottaa liian laajasti yksityiseen liiketoimintaan 12.12.2023 14:42:27 EET | Tiedote

Julkisuuslakia sovelletaan vakuutusyhtiöihin silloin, kun ne käyttävät toiminnassaan julkista valtaa. Julkisen vallan käyttö on rajattu osa yksityisten, kilpailluilla markkinoilla toimivien vakuutusyhtiöiden toimintaa. Jos julkisuuslain soveltamisalaa laajennetaan julkisen vallan käyttämisestä julkisen hallintotehtävän hoitamiseen, muutosta ei pidä ulottaa vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöihin. Monet vakuutusyhtiön toiminnot palvelevat useita niin vapaaehtoisia kuin lakisääteisiä vakuutuslajeja. Ehdotettu uudistus lisäisi soveltamisalan rajojen tulkinnallista epäselvyyttä. Viranomaissääntelyn soveltaminen kilpaillulla markkinalla tapahtuvaan yksityiseen vakuutustoimintaan on suomalainen erikoisuus EU-sääntelyn näkökulmasta. Finanssiala ry on jättänyt eriävän mielipiteen julkisuuslain uudistusta pohtineen työryhmän mietintöön.