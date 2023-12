Presidenttiehdokas Olli Rehn: Ukraina ei ole vielä voittanut

Olli Rehn rajavierailulla: Suomen varauduttava pitkäkestoisiin vaikeuksiin itärajalla 23.11.2023 13:30:11 EET | Tiedote

Suomen hallitus on toiminut akuutissa rajatilanteessa päättäväisesti ja ajantasaisesti. Venäjän rajaliikenteen keskittäminen Raja-Jooseppiin oli tarpeellinen toimenpide. Edelleen on oltava valmius sulkea koko itäraja. Vierailin juuri Imatran rajavartiostossa ja raja-aidalla ja sain tilannekatsauksen rajaturvallisuudesta. Rajavartiosto tekee ammattitaitoista ja arvokasta työtä, johon suomalaiset voivat täysin luottaa. Suomen on kuitenkin varauduttava siihen, että vaikea tilanne itärajalla jatkuu pitkään. Venäjällä on kymmeniä tuhansia kolmansien maiden kansalaisia. On myös viitteitä siitä, että Venäjä ottaa kiinni ja karkottaa maassa oleskelleita siirtolaisia. Vastaavaa nähtiin myös talven 2015–2016 kriisissä itärajalla. Jos Venäjän viranomaiset ja järjestäytynyt rikollisuus jatkavat laajamittaisesti ihmisten ohjaamista Venäjältä Suomen rajalle, määrät voivat nousta tuhansiin ja paine rajalla jatkuu. Kyse on häikäilemättömästä ihmisten välineellistämisestä toisen valtion painostamiseen.