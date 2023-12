Leksvallin ratahankkeelle myönnettiin vesilain mukainen lupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt 19.12.2023 Väylävirastolle vesilain mukaisen luvan Leksvalljoen ylittävän huonokuntoisen, teräsbetonisen laattasillan purkamiseen ja uuden teräsputkisillan rakentamiseen hieman eri paikkaan. Uuden ratasillan rakentamisen yhteydessä Leksvalljoen uomaa siirretään. Hanke on osa Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan sähköistystä.

Rakentamisella lisätään liikenneturvallisuutta

Karjaa–Hanko-radan Leksvallin ja Helmströmin tasoristeyksissä sekä Kisan seisakkella on sattunut useita onnettomuuksia. Vaaranpaikat voidaan poistaa ja korvata ylikulkusillalla. Uusi ylikulkusilta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta. Uuden tielinjauksen ja ylikulkusillan käyttöoikeudet ja niiden korvaaminen käsitellään yksityistietoimituksessa.

Leksvallin osayleiskaavassa Kisan seisake ja Leksvallin tasoristeys on poistettu ja rataa risteävä liikenne järjestetty alikululla Leksvallin tasoristeyksen lounaispuolelle. Raaseporin kaupungin kaavoituslautakunta kuitenkin puolsi rautatien ylittävän eritasoliittymän rakentamista lausunnossaan Aluehallintovirastolle vuonna 2022. Ylikulkusiltavaihtoehdossa ei rakenneta pohjavesialueen muodostumisalueelle, jota ympäristönsuojelulaki suojelee, ja näin hankkeen ympäristövaikutukset ovat alikulkuvaihtoehtoa pienemmät.

Luvan ehtona on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen poikkeamislupa

Väylävirastolle myönnettiin pysyvä käyttöoikeus uuden uoman tarvitsemaan alueeseen, mutta samalla Väylävirasto velvoitettiin maksamaan kiinteistönomistajille myönnetyistä käyttöoikeuksista.

Leksvalljoen varressa on Leksvallin osayleiskaavassa luonnonsuojelualueen merkintä. Kaavan määräysten mukaan alueelle ei saa rakentaa tai tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät luonnonsuojeluarvoja merkittävästi. Alueelle ei kuitenkaan ole perustettu luonnonsuojelulain mukaista luonnonsuojelualuetta. Leksvalljoen uoman siirtäminen heikentää alueen luontoarvoja, mutta haittoja ja riskejä vähennetään ja alueen nopeaa palautumista lähemmäs luonnontilaa edistetään uuden uoman luonnonmukaisella rakentamisella. Luontoarvot otetaan huomioon myös siten, että uusi uoma tehdään kuivatyönä ja rakentamisessa käytetään silttiverhoa kiintoaineen pidättämiseksi. Rakenteiden tekeminen alueelle edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisluvan Raaseporin kaupungilta.

Yleiskaavassa määritellään alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Raaseporin kaupungin kaavoitusviranomaisen antaman lausunnon perusteella nyt luvan saanut hanke on voimassa olevan osayleiskaavan päätavoitteen mukainen. ”Osayleiskaavan oikeusvaikutukset on otettu huomioon”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu.

Vaikutuksia seurataan näytteiden avulla

Tehtyjen tutkimusten mukaan alueella saattaa olla happamia sulfaattimaita ja näytteenottoa tuleekin jatkaa rakentamisen aikana. Mikäli tällaisia maita löytyisi, niitä tulee käsitellä lupapäätöksessä määrätyllä tavalla. Maat on läjitettävä muualle kuin hankealueelle.

Hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Tammisaaren ja Hangon saariston sekä Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueen luonnonarvoihin tai Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Aluehallintovirasto määräsi Väyläviraston seuraamaan hankkeen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä hulevesien laatuun rakentamisen aikana. Kiintoaineen päätymistä vesistöön vähennetään hulevesien käsittelyllä.

”Päätös on tehty perusteellisen harkinnan jälkeen. Vesilain mukaan hankkeelle myönnetään lupa, jos yleiselle tai yksityiselle edulle saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Aluehallintoviraston näkemys on, että luvanmyöntämiselle ei ole estettä”, sanoo ympäristöneuvos Erja Tasanko.

Aluehallintoviraston ratkaisussa on kyse vesilain mukaan ratkaistavista asioista. Ratasuunnitelman hyväksymisessä sekä yksityistietoimituksessa on kyse erillisistä viranomaismenettelyistä.

