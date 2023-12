SDP:n Paula Werning: Kouvolan saama 1,25 miljoonan euron tuki on äärimmäisen tärkeä kaupungille

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus on suunnattu tukemaan kuntia, jotka kamppailevat aiemman taloudellisen kehityksen jättämien tervehdyttämistarpeiden kanssa. Tuen myöntämisen ehtona on ollut kunnan talouden tasapainottamissuunnitelma. Valtionosuuden korotukset toimivat osana kuntien omia talouden tervehdyttämistoimia, ja ne maksetaan kunnille vuoden 2023 loppuun mennessä.

- Kouvolan saama 1,25 miljoonan euron tukisumma on äärimmäisen tärkeä. Kaupunki on viime aikoina kokenut merkittäviä haasteita ja kärsinyt taloudellisista vaikeuksista. Vaikka paljon sopeutustoimia on jo tehty, tämä tuki toimii tervetulleena apuna ja valonpilkahduksena kaupungille vaikeassa tilanteessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tuki ei poista tarvetta jatkaa sopeutustoimia Kouvolassa, kansanedustaja Werning korostaa.