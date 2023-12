SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Perussuomalaiset petti palkansaajat ja Purralla sekä Tynkkysellä petti hermo

- Ennen eduskuntavaaleja perussuomalaiset antoivat lupauksia työntekijöiden aseman parantamisesta ja puolustamisesta. He kannattivat niin yleissitovien työehtosopimusten vahvistamista, luottamusmiesten asemaa, ansiosidonnaisen työttömyysturvan suojaamista leikkauksilta kuin lakko-oikeuttakin. Nyt he ovat puuttumassa kaikkiin näihin ja ajavat Suomea halpatyömarkkinoiden malliin, jossa julkiselle sektorille asetetaan lakiin kirjattu palkankorotuskatto ja työehtosopimukset voidaan alittaa. Työntekijöiden neuvotteluasema on heikentymässä dramaattisesti ja tämä tulee vaikuttamaan pitkäaikaisesti ihmisten palkkauksen ja työehtojen heikentymiseen. Tällaisen perinnön eläköityneen työmies Putkosen perussuomalaiset jättää, Mäkynen ihmettelee.

- Näyttää vahvasti siltä, että omien vaalilupausten syöminen ottaa henkisesti koville puolueessa. Puheenjohtaja Purran halventava haukottelu ministeriaitiosta SDP:n puheenjohtaja Lindtmanin puheenvuoron aikana keskiviikkona ja kansanedustaja Tynkkysen lapsellinen nimittely torstain täysistunnossa vahingoittavat eduskunnan arvovaltaa. Puhemiehistön ja pääministerin olisi syytä voimakkaammin puuttua tällaiseen huonoon käytökseen, Mäkynen toteaa.

Lakko-oikeutta käytetään työehtojen suojaamiseksi

Torstain lakkoihin osallistuu jopa 100 000 palkansaajaa. Kyse on työntekijäjärjestöjen mielenilmaisusta hallituksen työehtojen heikennyksiä vastaan. Oikeistohallitus on toteuttamassa suuret leikkaukset työttömyysturvaan, tekemässä ensimmäistä sairauspäivästä palkattoman, mahdollistamassa irtisanomisen ilman painavaa syytä, laillistamassa perusteettomat määräaikaiset sopimukset ja rajoittamalla työntekijöiden työtaisteluoikeutta.

- Työntekijät käyttävät lakko-oikeuttaan nimenomaan työehtojensa suojaamiseksi. Se on täysin oikeutettua. Hallitus on päättänyt lähteä sotkeutumaan työehtoihin ennen näkemättömällä tavalla ja on tehnyt itsestään näin työmarkkinaosapuolen, Mäkynen huomauttaa.

Sotkemalla politiikan työehtoihin hallitus on samalla vetänyt yritykset mukaan politiikkaansa. Suomen yritykset ovat EK:n, Suomen yrittäjien ja Keskuskauppakamarin kautta tekemässä vallankumousta Suomen työmarkkinoilla.

- Jätettyään työntekijät neuvotteluiden ulkopuolelle hallitus ei jätä heille muuta vaikutuskanavaa kuin lakot. Työrauhaa ei synny sanelemalla, vaan yhteistyöllä. Kaikki Suomen yrittäjät, jotka kannattavat vakaata ja yhteistyöhön perustuvaa kehitystä, voivat tehdä mielipiteensä tiettäväksi sekä perussuomalaisille ja kokoomukselle että yritysten edunvalvontajärjestöille, Mäkynen kehottaa.