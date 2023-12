Sähköongelmat ovat yleisiä joulupyhinä – asiantuntijan neuvoilla vältät virheet

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta suositus lihatoimialalle - sopimuksen yksipuolinen muuttaminen ei ole hyvän kauppatavan mukaista 13.12.2023 13:00:00 EET | Tiedote

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on antanut suosituksen lihantuottajasopimusten yksipuolisesta muuttamisesta. Lautakunta korostaa, että lihatoimialan yritysten on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei sopimuksia muuteta yksipuolisesti. Sopimuksen jälkikäteisen muuttamisen edellytyksenä on, että molemmat sopimusosapuolet hyväksyvät muutoksen. Teurastamoyrityksen on myös arvioitava, millainen merkitys muutoksella olisi lihantuottajan asemaan.