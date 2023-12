SDP:n Rantanen: Jämsän saama 1,1 miljoonan euron tuki on äärimmäisen tärkeä kaupungin taloudelle

SDP:n Timo Suhonen: Orpon-Purran hallitus ajaa maata kaaokseen 14.12.2023 06:05:00 EET | Tiedote

Hallituksella on vastuu tekemisistään, sillä se on omalla toiminnallaan ollut rakentamassa torstain mielenilmauksia hallitusohjelmansa julkaisusta asti. Jälki on karmeaa, kun sopimusyhteiskunnasta on jäämässä jäljelle vain savuavat rauniot, kiteyttää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvo valiokunnan jäsen Timo Suhonen.