Kokoomuksen Salla: Sääntely ei voi olla EU:n paras vientituote

Euroopan unioni juhli tällä viikolla tekoälysääntelypakettia. Tarkoitus on varmistaa, että EU-markkinoilla toimivat tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, kunnioittavat perusoikeuksia ja EU:n arvoja. Sääntely on riskiperustaista.

“Asetuksen tavoite on hyvä. Ongelma on, että unionilla on samaan aikaan toimeenpanossa jo useampi digilainsäädöspaketti. Riskin määrittävät ja säädösten toteutumista valvovat virkamiehet, jotka eivät näiden teknologioiden kanssa ole koskaan tehneet töitä. Tulos on todennäköisesti se, että EU:n ulkopuolelta tulevat yritykset vetäytyvät osittain Euroopan markkinoilta”, sanoo Kokoomuksen kansanedustaja, suuren valiokunnan jäsen ja EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori Aura Salla.



Salla muistuttaa, että samaan aikaan unionista ponnistavien pienten ja keskisuurten yritysten on käytännössä mahdotonta kehittää innovaatioita kilpailemaan maailman johtavien teknologiayhtiöiden kanssa - EU:n takamatka teknologiakilpailussa on käytännössä sinetöity.

“Eurooppalaiset poliitikot ja tutkijat korostavat, että maanosamme tärkeä, jos ei jopa tärkein, vientituote on sääntely, mitä muut haluavat kopioida. Euroopan talouden, kilpailukyvyn ja yritysten vuoksi toivottavaa on, että tämä ei pidä paikkansa. En myöskään usko, että muut mantereet tai maat haluavat sahata itseään yhtä pahasti nilkkaan tällä ylisääntelyn määrällä”, sanoo Salla.

Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä haluavat voittaa kilpailun korkeiden teknologioiden kehittämisessä. Tämä ei Sallan mukaan onnistu, mikäli näiden kehitystyötä rajoitetaan jo ennen kuin niiden on mahdollista osoittaa, miten uusi teknologia toimii ja mikä on sen potentiaali korjata itse haasteita, joita kaikissa uusissa tuotteissa mahdollisesti alussa on.

“On selvää, että yksityisyyden suoja, henkilökohtaisen datan suojaaminen sekä esimerkiksi teknologian käyttäminen henkisen tai fyysisen väkivallan tuottamiseen ovat asioita, joita tulee lainsäädännöllä suojata. Tietty riski kuitenkin kuuluu innovaatioihin. Mikäli tätä ei olla valmiita ottamaan, voimme hyvin jatkaa ihmettelyä, miksi muut maat ovat valovuosien päässä meistä teknologian kehityksessä”, Salla painottaa.



Mikäli yritykset ottavat riskin, panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ei lopputulema voi Sallan mukaan olla se, että ne joutuvat jakamaan innovaationsa tulokset vapaasti kaikkien käyttöön.



”Euroopan paras vientituote tulee olla korkeatasoiset ja maailman parhaat tuotteet, ei sääntelyn”, Salla päättää.