The Hotel Maria tuo Helsinkiin kansainvälisen tason hotellielämyksen

The Hotel Marian 15.12.2023 avautumista on valmisteltu neljä ja puoli vuotta, ja se on ollut ison tiimin voimanponnistus. Visiona on luoda Pohjoismaiden paras hotellikokemus. Keskiössä on asiakkaiden saama elämyksellisyys ja kokemuksellisuus, jota on pyritty maksimoimaan kaikki aistit huomioiden.

Elämyksellisyyden luomisessa keskeistä on The Hotel Marian monipuolinen ja ylellinen huonetarjonta. Huoneita on yhteensä 117, jotka on jaoteltu 15 erilaiseen huoneluokkaan. Näistä sviittejä on peräti 38 kappaletta, joka moninkertaistaa Helsingin keskustan sviittitarjonnan. Keskimääräinen huonekoko on 43 neliömetriä ja bruttoneliöitä löytyy kaikki tilat mukaan laskettuna yli 120 neliömetriä per huone.

”Tilan tunnun lisäksi The Hotel Mariassa on panostettu Spa-kokemukseen. Hotellista löytyy erillinen Maria Spa & Wellness. Spa-elämystä ei silti tarvitse lähteä hakemaan oman huoneen ulkopuolelta, sillä suunnittelussa on panostettu tilaviin kylpyhuoneisiin, joista myös löytyy huonekategorian mukaan saunoja, höyryhuoneita, ylellisiä kylpyammeita ja lepotuoleja”, kertoo hotellin kaupallinen johtaja Heli Mende.

Alun perin vuonna 1885 rakennettujen historiallisten arvorakennusten vaikuttavuutta lisää jopa neljän metrin huonekorkeus. Huoneiden varustelutaso on huipputasoa ja huoneteknologiassa on hyödynnetty luksusristeilijöissä aiemmin nähtyä laivanrakennusosaamista. Lisäksi rakennuksen historiasta ja arkkitehtuurista kumpuava henki tekee tunnelmasta ainutlaatuisen, jota uudistuotanto ei voi jäljitellä. Suihkulähteet niin hotellin sisätiloissa kuin ulkona eivät myöskään ole Suomessa tavanomaisia.

Huoneiden, sviittien ja spa:n lisäksi hotellissa on kaksi ravintolaa, fine dining -ravintola Lilja sekä brasserie-tyylinen Garden Terrace. Hotellissa on myös kaksi baaria, design- tuotteita myyvä kauppa ja kappeli. Kesäkaudelle avataan ulkotilat terasseineen sekä kuntosali ja juhlatilat.

The Hotel Marian avautuminen juuri ennen joulua tarjoaa myös uudenlaisen ja ylellisen joulunviettomahdollisuuden tai pikkujoulupaikan.

Preferred Hotels & Resorts Legend brändi takaa korkean laadun

The Hotel Maria kantaa ensimmäisenä hotellina Suomessa kansainvälisen Preferred Hotels & Resorts Legend Collection -brändimerkkiä, joka myönnetään vain maailman parhaille hotelleille.

”Hotellin laatumittaristossa on yli 500 eri kriteeriä, joiden täyttymistä seurataan tarkasti. Laatumittaristosta noin 70 % kriteereistä liittyvät palvelun tasoon ja 30 % muihin puitteisiin”, Heli Mende sanoo.

Yleiset puitteet on hotellin avautumisen yhteydessä laitettu kuntoon. Korkeatasoisen palvelun tuottamiseksi hotellin henkilöstöön on palkattu 120 ammattilaista eri puolilta maailmaa. Henkilöstön määrä on jopa kaksinkertainen samankokoisen tavallisen hotellin henkilökunnan määrään verrattuna. Asiakkaalle tämä näkyy kaikkialla hotellissa, saapumiskokemuksesta alkaen, jossa jokainen vieras ohjataan aina henkilökohtaisesti ulko-ovelta huoneeseen saakka.

Spa ja Wellness-konseptit tuovat uusia tuulia maailmalta

Vieraan kokonaisvaltainen hyvinvointi on The Hotel Mariassa keskeinen elementti. Hotellin Spa ja Wellness -konseptit tuovat suomalaiseen hotellimaailmaan täysin uuden lisän. Wellness-puolella palveluun kuuluvat perinteisen kuntosalin lisäksi myös ryhmäliikuntatunnit, Personal Trainer sekä hyvinvointi- ja ravintovalmennukset.

Kylpylän puolella keskiössä ovat rentoutuminen sekä terveys- ja kauneushoidot. Käytössä on tunnettu kansainvälinen kauneudenhoitosarja Biologique Recherche, jota ei ole saatavilla Suomessa keneltäkään muulta. Spa-kokemus ei rajoitu The Mariassa pelkästään kylpylän puolelle, vaan hoitoja voidaan toteuttaa asiakkaiden toiveiden mukaan myös omissa huoneissa.

Avautuminen suunnitelmien mukaisesti kahdessa vaiheessa

The Hotel Maria avautuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on nyt valmis alkuperäisen aikataulun mukaisesti, kun Mariankadun puoleinen päärakennus ja keskirakennus piha-alueineen ovat kunnossa. Toinen vaihe sisältää Liisankadun ja Maneesikadun puoleisten rakennusten sisätyöt, jotka valmistuttuaan tuplaavat hotellin käytössä olevan huonemäärän. Toisen vaiheen valmistuminen on ajoitettu kesäkaudelle 2024.

"Uskon, että Helsingin hotellitarjonnan monipuolistuminen The Hotel Marian myötä luo uutta kysyntää ja kasvattaa kokonaismarkkinaa positiivisesti kaikkien kannalta. Pääkaupunkiseudun hotelleilla on kullakin omat kohderyhmänsä ja siten mahdollisuudet menestyä niin yhdessä kuin kukin omassa segmentissään", toteaa The Hotel Marian hallituksen puheenjohtaja Samppa Lajunen.

Lajunen näkee The Hotel Marian tuovan avautuessaan erityistä arvoa niin Helsingille, mutta myös Suomi-kuvan rakentumiseksi.

”The Hotel Marian tarjoama vieraanvaraisuus ulkomaisille arvovieraille luo omalta osaltaan mielikuvaa Suomesta ja siitä, millaisena maana meidät koetaan”, hän miettii.