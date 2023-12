Effie 2023 -finaaliin 25 markkinointityötä

Mielestäni taso on noussut viime vuodesta. Shortilla on laaja kattaus vahvaa markkinointistrategian osaamista eri toimialoilta. Mukana on useampikin maailmanluokan työ, jossa on kirkas tavoite, selkeä strategia, laadukas luova toteutus ja hyvät tulokset. Jokaisen markkinoijan kannattaa tutustua Effie-töihin ja ammentaa oppia Suomen parhailta, kommentoi tämän vuoden päätuomari ja hasan & partnersin toimitusjohtaja Riku Vassinen.

Effie Awards -kilpailussa etsitään hyvin suunniteltuja, luovia ja tuloksellisia markkinointikampanjoita. Keskeisiä kriteereitä ovat tulosten lisäksi strateginen oivallus, kampanjan haasteellisuus, ideoiden toimivuus ja mitattavuus. Viimeisellä arviointikierroksella tuomaristo antaa pisteet myös luoville elementeille.

Päätuomari Riku Vassisen lisäksi Effie Awards Finlandin tuomaristossa on 40 liikkeenjohdon, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokenutta ammattilaista, jotka edustavat asiakkaita, toimistoja, korkeakouluja ja mediaa.

Tämän vuoden voittajat palkitaan 15.2.2024 järjestettävässä Effie Finland -gaalassa, Pikku- Finlandiassa. Gaalan lipunmyynti on nyt avoinna Marketing Finlandin verkkokaupassa. Finalistien joukosta parhaat palkitaan Bronze, Silver ja Gold Effie -palkinnoilla. Koko kilpailun paras kampanja saa arvostetun Grand Effie -palkinnon.

Vuoden 2023 Effie Awards Finland -shortlistalle nousseet työt ovat:

ERIKOISSARJA

Ajankohtainen markkinointiteko

Counterstrike of the Free Press

Helsingin Sanomat & Miltton, Flc





Täällä pelkään minä

Musti ja Mirri & Erma&Reinikainen, San Francisco Agency, United Imaginations, Interactive Inuits, Cocoa Media Productions Oy, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy

Brändätyt sisällöt

Iconic Niksi-Pirkka was reborn on TikTok

K-ryhmä & hasan & partners, Miltton

Brändikokemus

Counterstrike of the Free Press

Helsingin Sanomat & Miltton, Flc

McDrip – muodin takia töihin

McDonald's (Finland) & NORD DDB Helsinki, VAIN Fashion Group Oy, OMD (Finland)

Daavid vs Goljat

WTF-World´s Toughest Fix. How Adhesive Brand Became a Pop Culture Phenomenon?

Rakennuskemia Oy & hasan & partners, Warner Music Finland, Onefx

Non-Profit

Itämeri kesäkuntoon

Baltic Sea Action Group & TBWA Helsinki, Maker3D, Zetapuu





Maailman arvokkain pelipaita

Suomen Paralympiakomitea & The&Partnership Finland, Pohjoisranta-BCW, KoskiSyväri, Tremedia





UNICEFin joulukampanja rakensi lasten tulevaisuutta ennätyssummalla

Suomen Unicef & Oy SEK Ab, Director's Guild, Mediabrands, OMD (Finland)

Pienet ja alueelliset budjetit

Avaimet rauhaan

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation & TBWA Helsinki, Def Agency

Sosiaalinen media

McDrip – muodin takia töihin

McDonald's (Finland) & NORD DDB Helsinki, VAIN Fashion Group Oy, OMD (Finland)

Strateginen markkinointi

Mehiläisillä on elämä tehtävänä

Mehiläinen Oy & Bob the Robot Oy, OMD (Finland)





Näin myydään autoja enemmän kuin kukaan muu

Saka Finland & Avidly Oy, Grillifilms, Nöjd, Miracle Sound Oy, HotSpot





Yhtenäinen brändi, parempi mieli

Atria Suomi Oy & TBWA Helsinki, Wavemaker





Oomi Energia

Oomi Oy & Bob the Robot Oy, Omnicom, Pinata, Vild Factory, OIKIO Digital Performance Agency

Vaikuttajamarkkinointi

Kaistalla – Drive Thru Talk Show

McDonald's (Finland) & NORD DDB Helsinki, OMD (Finland), Cocoa Media Productions

Yrityskuva

Counterstrike of the Free Press

Helsingin Sanomat & Miltton, Flc





Telia Turvaverkko

Telia Finland & TBWA Helsinki, Group M (Finland)





Tilipäivä

S-RYHMÄ & Bob the Robot Oy & OMD (Finland), Pictures Helsinki, Mjölk

KAUPPA & KULUTTAJA

Brändiratkaisu

WTF-World´s Toughest Fix. How Adhesive Brand Became a Pop Culture Phenomenon?

Rakennuskemia Oy & hasan & partners, Warner Music Finland, Onefx





Oddlygood – From plant-based to taste-based

Oddlygood Global Oy & TBWA Helsinki, Dagmar, TBWA Screen

Data-Driven

K-Plussa - Kuinka iso oppi olemaan pieni?

Kesko Oyj & Dagmar & Turhala Oy

Mediainnovaatio

HIFK – miten saimme koko Suomen näkemään punaista

Helsingin IFK & hasan & partners, Inkfish studios

Uusi tuote tai palvelu

Kirjaimellisen tehokas lanseeraus

Cloetta Suomi & TBWA Helsinki, TBWA Screen, Agent Pekka, Toinen PHD





Lago di Pudas

Apetit & Make it Simple, Grillifilms, Dagmar

MEDIA

Mediaidea

McDrip - muodin takia töihin

McDonald's (Finland) & NORD DDB Helsinki, VAIN Fashion Group Oy, OMD (Finland)

Mediainnovaatio - nousevat & nykyiset mediakanavat

Avaimet rauhaan

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation & TBWA Helsinki, Def Agency





Täällä pelkään minä

Musti ja Mirri & Erma&Reinikainen, San Francisco Agency, United Imaginations, Interactive Inuits, Cocoa Media Productions Oy, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy





POSITIIVINEN MUUTOS

Sosiaalinen vastuu – Brändit

Counterstrike of the Free Press

Helsingin Sanomat & Miltton, Flc





Täällä pelkään minä

Musti ja Mirri & Erma&Reinikainen, San Francisco Agency, United Imaginations, Interactive Inuits, Cocoa Media Productions Oy, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy

Sosiaalinen vastuu - Non-Profit

Maailman arvokkain pelipaita

Suomen Paralympiakomitea & The&Partnership Finland, Pohjoisranta-BCW, KoskiSyväri, Tremedia

TUOTTEET & PALVELUT

Autoilu & Moottoriala

Elämäsi parhaita valintoja

Saka Finland & Avidly Oy, Grillifilms, Nöjd, HotSpot





Elintarvikkeet

Lago di Pudas

Apetit & Make it Simple, Grillifilms, Dagmar



Snellman Group - Kaikkien aikojen lihapullalanseeraus – tuplana

Snellman Group & Folk Finland Oy, Dagmar, Genero - The Growth Marketing Co., United Writers Oy, DNM13 Revolution Oy

Terveysala

S-apteekki – Iso kirjain kohti lakiuudistusta.

S-RYHMÄ & United Imaginations, Omnicom Media Group (Finland)

Vähittäiskauppa

Cittari hoitaa

Kesko Oyj & TBWA Helsinki, Lucy Loves Stories, Dagmar