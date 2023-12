Tampere-talo Oy ja Talo Events Oy muodostavat Tampere-talo-konsernin vuoden 2024 alusta alkaen

Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella.

Vuoden 2024 alusta emoyhtiönä toimiva Tampere-talo Oy keskittyy kulttuurin ja taiteen edistämiseen, ja tuo näitä eri kohderyhmien saataville konserttitoiminnan, Tampereen Oopperan, vierailunäyttämötoiminnan ja omien sisältökonseptien kautta.

Vuoden 2024 tytäryhtiönä toimiva markkinaehtoinen yhtiö Talo Events Oy keskittyy tapahtumatilojen, kuten Tampere-talon ja Tuulensuun Palatsin, vuokraamiseen yritysasiakkaille, kokous- ja kongressipalveluiden myymiseen sekä yritystapahtumien järjestämisee

Vuonna 2022 Tampere-talo Oy:n liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa ja tapahtumamme tavoittivat 475 000 kävijää. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa.

Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Se on Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Talossa on vieraillut jo lähes 10 miljoonaa kävijää. Yhtiön toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja työntekijöitä on 56. Hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.

Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Suomen ensimmäinen Courtyard by Marriott -hotelli.