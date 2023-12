Rakennusalan yritys GRK kulkee vastavirtaan ja rekrytoi voimakkaasti: etsinnässä kymmeniä ammattilaisia vakitöihin ja 100 harjoittelijaa kesän ajaksi

GRK on yksi Suomen suurimmista infra-alan yrityksistä, joka tekee monipuolisia hankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat vaativien infrarakennushankkeiden toteutus, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen raideosaaminen.

”Vaikka rakennusalalta kuuluukin nyt negatiivisia uutisia, on markkinoilla samaan aikaan myös mahdollisuuksia. Infrarakentamisen tarve on suuri etenkin kasvukeskuksissa, eikä korjausvelkaa ole varaa jättää maksamatta. Esimerkiksi raideinvestoinnit etenevät monessa kaupungissa. Olenkin erittäin iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus rekrytoida. Tällä hetkellä meitä on noin tuhat, mutta tarvitsemme uusia ammattilaisia erityisesti taito- ja väylärakentamisen ja rataliiketoiminnan puolelle”, taito- ja väylärakentamisen liiketoimintajohtaja Jaakko Mäkelä kertoo.

GRK:lla on avoinna lukuisia työpaikkoja työmaapäälliköille, työnjohtajille ja projekti- ja työmaainsinööreille. GRK etsii joukkoonsa myös suunnittelijoita, asentajaa ja osaajia tukitoimintoihinsa. Tämän lisäksi GRK:lla on meneillään harjoittelijahaku, jonka avulla se etsii kesätyöntekijäksi jopa 100 opiskelijaa eri puolelle Suomea. Heistä osa halutaan vakinaisiin töihin GRK:lle opintojen jälkeen.

”Rakentamisessa on tyypillisesti merkittävää suhdannevaihtelua. On erittäin ikävää, että moni rakennusalalla on joutunut tässä suhdannetilanteessa joko lomautetuksi tai jäämään ilman töitä. Meillä on kuitenkin tarvetta tekijöille, joten kannustaisin rohkeasti hakemaan infra-alan töihin”, Mäkelä kertoo.



Mahdollisuus työskennellä myös muissa maissa



GRK:lla on monta tukijalkaa, koska sillä on toimintaa eri maissa ja eri infrarakentamisen aloilla. Valtaosa GRK:n avoimista työpaikoista on tällä hetkellä Suomessa, mutta jos hakijaa kiinnostaa työskennellä Ruotsissa tai Virossa, sekin onnistuu helposti.



”GRK:lla on parhaillaan meneillään historiansa suurin urakka Ruotsissa, jossa H2 Green Steelin työmaalla työskentelee lukuisia suomalaisia ammattilaisia. Virossa meillä on työn alla lukuisia mielenkiintoisia Rail Baltican projekteja. Kaikkiin näihin tarvitsemme osaavia ammattilaisia”, Mäkelä kertoo.

Hänen mukaansa GRK:n toiminnalle on tyypillistä kausivaihtelu. Esimerkiksi päällystyksessä urakat on paras toteuttaa lämpiminä vuodenaikoina tai lumettomaan aikaa. Mäkelän mukaan myös GRK:laisia kehotetaan hakemaan näihin uusiin työpaikkoihin, sillä esimerkiksi päällystyksen henkilöstölle talvi on tyypillisesti hiljaista aikaa.





Harjoittelun kautta etsitään uusia työkavereita

GRK:lla on Suomessa tällä hetkellä käynnissä noin 100 urakkaa, joten jokaiselle harjoittelijalle löytyy varmasti mielenkiintoista työtä.

”Otamme kesälle 2024 jälleen uusia haalari- ja työnjohtoharjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä ympäri Suomea. Opiskeletpa sitten ammattiin, insinööriksi, rakennusmestariksi tai diplomi-insinööriksi, takaamme mielenkiintoisen kesätyön. Meillä harjoittelijat pääsevät oikeisiin infra-alan rakennustöihin ja alansa kovimpien osaajien oppiin”, Mäkelä kannustaa.



Hänen mukaansa harjoittelijaksi kannattaa hakea heti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Useimmat harjoittelijat työllistyvät GRK:lla useana peräkkäisenä kesänä ja osa jatkaa harjoittelujaksojen jälkeen myös vakituiseen työtehtävään.

”Koko infra-alaa on viime vuosina vaivannut tekijäpula ja osaavaa työvoimaa tarvitaan lisää. Kesän harjoittelijoissa on paljon potentiaalisia tulevaisuuden tekijöitä, joista haluamme pitää kiinni. Tämän vuoksi osa opintojensa loppusuoralla olevista harjoittelijoista jatkavatkin meillä myös syksyllä. Monet meidän alamme töistä oppii käytännön arjessa, joten saamme harjoittelun kautta meille tulevia infra-alan ammattilaisia.”