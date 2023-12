Tradeka liittyy Laboren taustayhteisöihin

M&A-podcast: Profeetat laulavat kilpaa 1.12.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun tuore Talouden ilmestyskirja arvioi, että Suomen tulevaisuus näyttää Pohjolan surkeimmalta. Laboren johtaja Mika Maliranta puolestaan povaa valoisia aikoja ja tuottavuusloikan mahdollisuutta. Pessimisti ja optimisti ottelivat M&A:n studiossa kolme erää talouspolitiikasta ja talouden uudistuksista. Mikä on Suomen suunta? Mitä on tehtävä? Tämän lisäksi M&A:n uusi jakso paljastaa, kuka on kaikkien aikojen suurin taloustieteilijä. Lupaamme yllätyksen!