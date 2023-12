Varhan turvapalvelun ja turva-auttamiskäyntien myöntämisperusteisiin esitetään tarkennuksia

Vaikea lääkärivaje aiheuttaa muutoksia Perniön terveysaseman toimintaan 2.1.2024 alkaen 13.12.2023 12:10:00 EET | Tiedote

Perniön terveysaseman toimintaa joudutaan muuttamaan 2.1.2024 alkaen. Syynä on erittäin merkittävä lääkärivaje, jota ei olla pystytty tehostetusta rekrytoinnista huolimatta paikkaamaan. Vuokralääkärifirmoillakaan ei ole tällä hetkellä tarjota Perniöön vuokrahenkilöstöä joulukuun 2023 jälkeen. Perniön terveysaseman lääkäriresurssina on viimeisen kolmen kuukauden aikana toteutunut noin 2,8 lääkärin työpanos, josta 1,8 lääkärin työpanos on hankittu ostolääkäripalveluna.