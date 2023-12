Jyväskylän yliopiston Puolestapuhuja-palkinto 2023 Henna Virkkuselle

Julkaisuvapaa 15.11.2022 klo 16.30

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen on journalistiikasta valmistunut filosofian maisteri ja lisensiaatti, joka on pitänyt omaa alma materiaan ansiokkaasti esillä julkisessa toiminnassaan: puheissa, blogeissa, kolumneissa ja mediaesiintymisissään. Avoimen yliopiston väylää hyödyntäneenä hän on tuonut esiin myös avoimen yliopiston mahdollisuudet ponnahduslautana työelämän huipputehtäviin. Henna Virkkunen on aktiivisesti auttanut rakentamaan siltoja kansainvälisen vaikuttajayhteisön ja akateemisten asiantuntijoiden välille. Kansanedustajana, ministerinä ja europarlamentaarikkona toimiessaan hän on tuonut esiin Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden osaamista kutsumalla heitä valtionhallinnon ja EU-päätöksenteon foorumeille. Häntä on usein kuultu yliopiston tapahtumien ja podcastien esiintyjätehtävissä ja hän on myös antanut asiantuntijapanostaan kirjoittamalla artikkeleita yliopiston julkaisuihin.

Jyväskylän yliopistosäätiö myöntää vuosittain yliopiston puolestapuhuja-palkinnon saajan henkilölle, joka on ansiokkaasti pitänyt esillä Jyväskylän yliopistoa julkisissa yhteyksissä ja omalla toiminnallaan tukenut yliopiston työtä. Palkinto on Kirsi Neuvosen laatima grafiikkateos Kansakunnan kynttilä, joka kuvaa metsän ja järvien keskelle syntynyttä oppimisen kulttuuria, koulutusta, samalla sekä suomalaista identiteettiä että antiikin perinnettä.

