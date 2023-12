Maatalouden investointitukia haettiin lähes 5 miljoonaa euroa Pirkanmaalla

Mihin haasteisiin vesiensuojelussa tulisi tulevaisuudessa puuttua? Anna palautetta vesienhoidon suunnittelusta 17.6.2024 mennessä 15.12.2023 08:16:12 EET | Tiedote

Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Koko maassa on käynnistymässä vesienhoitosuunnitelmien sekä niihin liittyvien toimenpideohjelmien tarkistaminen vesienhoitokautta 2028 - 2033 varten. Tavoite on, että Itämeren sekä jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien tila on vähintään hyvä.