EFBWW otti kantaa Suomen hallituksen työntekijöiden perusoikeuksiin kohdistuvista rajoituksista

EFBWW:n kannanotto

Me, Euroopan rakennus- ja puutyöväen federaation kongressi, kehotamme Suomen hallitusta perumaan ehdotetut leikkaukset, jotka vaikuttavat syvästi suomalaisten työntekijöiden perusoikeuksiin. Työsuhteen ehtojen heikennykset, lakko-oikeuden rajoitukset ja sosiaaliturvan leikkaukset koettelevat työntekijöitä ja työttömiä voimakkaasti.

Rakennus-, puu- ja metsäalalla on kausivaihtelua, minkä vuoksi monilla työntekijöillä on työttömyysjaksoja. Työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät alan työttömien asemaan merkittävästi. Samaan aikaan hallitus on muun muassa helpottamassa työntekijöiden irtisanomista ja kaventamassa lakko-oikeutta. Poliittisten lakkojen ja tukilakkojen rajoitukset heikentävät merkittävästi työntekijöiden ja ammattiliittojen mahdollisuuksia vaikuttaa.

Näitä yksipuolisia leikkauksia ei voi hyväksyä. Jos muutokset toteutetaan, niillä on vakavia vaikutuksia suomalaisiin työntekijöihin, työttömiin ja koko yhteiskuntaan.

Vaadimme, että Suomen hallitus kunnioittaa yhteisen sopimisen periaatteita, kuuntelee ammattiyhdistysliikkeen vaatimuksia ja peruu muutokset, jotka vaarantavat rakennus- ja puutyöalan työntekijöiden hyvinvoinnin.