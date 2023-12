Virolainen luontoteknologiayhtiö Arbonics keräsi miljoonarahoituksen hiilenpoistoalustansa skaalaukseen

Vuonna 2022 perustettu luontoteknologiayhtiö Arbonics on varmistanut uuden 5,5 miljoonan euron siemenrahoituksen yhteiskunnallisiin ja vastuullisiin yrityksiin sijoittavilta NordicNinjalta, Pluralilta ja Tilia Impact Venturesilta. Rahoituksella vastataan hiilidioksidin poiston kasvavaan kysyntään. Uusin rahoituskierros nostaa yrityksen keräämän kokonaissumman 7,3 miljoonaan euroon.

Arbonicsin hiililaskennan työkalu on jo valmis ja käytössä metsänistutuksissa Baltiassa ja Suomessa. Lisärahoituksella Arbonics kehittää tuotevalikoimaansa kattamaan metsän koko elinkaaren. Toiminnan laajenemisen tavoitteena on kattaa pian puolet Euroopan metsistä.

"Uuden rahoituksen myötä pääsemme vauhdittamaan merkityksellistä muutosta. Vuosi on ollut vapaaehtoisille hiilimarkkinoille haastava, mutta haasteet ovatkin olleet juuri sitä, mitä markkina tarvitsi kypsyäkseen. Ne myös osoittivat kuinka tärkeitä metsäpohjaisten hiilenpoistoprojektien läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat”, toteaa Arbonicsin toimitusjohtaja Kristjan Lepik ja jatkaa:

”Teknologiamme nostaa luontoperustaisen hiilenpoiston uudelle tasolle ja osoittaa, millaisia vaikutuksia voidaan saavuttaa yhdistämällä metsät ja teknologia. Uusien sijoittajiemme tukemana voimme rakentaa läpinäkyvää ja uskottavaa hiilimarkkinaa edelleen.”

Hiilenpoiston läpinäkyvyyden ja mitattavuuden uusi standardi

Ekosysteemien monimutkaisuus, vapaaehtoisen hiilimarkkinan seuranta- ja todentamisongelmat sekä mittakaava vaativat toimivaa teknologista ratkaisua. Arbonicsin kehittämä ratkaisu määrittää kaiken tarvittavan läpinäkyvästi ja luotettavasti aina puulajeista maaperän hiilivaikutuksiin ja hiilidioksidin poistopotentiaaliin vain sekunneissa.

"Vaikka monia teknologiaan perustuvia hiilenpoistohankkeita käynnistetään jatkuvasti, vaativat nämä ratkaisut paljon aikaa. Se on ylellisyyttä, jota meillä ei ole. Mutta jos luontoa tuetaan Arbonicsin kaltaisella teknologialla, ovat skaalautuvat hiilenpoistoratkaisut mahdollisia jo tällä vuosikymmenellä”, sanoo teknologiasijoittaja Pluralin partneri Taavet Hinrikus.

"Arbonics on juuri sellainen innovatiivinen, skaalautuva ja kestävä ratkaisu, jota etsimme. Heillä on paitsi teknologiaa ja markkinatuntemusta, myös potentiaalia valloittaa markkinat kriittisellä hiilenpoistosektorilla. Siksi löimme vetoa heidän ja planeettamme tulevaisuuden puolesta", toteaa Rainer Sternfeld, NordicNinjan toimitusjohtaja.

Hiilidioksidin poisto on ainoa keino saavuttaa ilmastotavoitteet

Hiilen poistaminen tunnustetaan laajasti ainoaksi keinoksi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tutkimukset osoittavat, että luontopohjaiset ratkaisut voisivat vastata 30 prosenttia globaalista tarpeesta, ja metsien osuus voisi olla tästä jopa 80 prosenttia*.

Luonto poistaa jo lähes kaksi gigatonnia hiilidioksidia vuosittain kasvavien metsien, ennallistettujen kosteikkojen ja terveen maaperän kautta. Vuoteen 2050 mennessä se voisi saavuttaa jopa 10 gigatonnia poistoja, mikä vastaa koko maailman liikennepäästöjä.

Tämän potentiaalin vuoksi luontopohjaisten hiilikrediittien kysyntä on 20-kertaistunut vuodesta 2016. Markkinat kasvavat edelleen nopeasti, ja saavuttavat arvioiden mukaan 150 miljardia dollaria vuoteen 2035 mennessä.**

Arbonicsin saama rahoitus mahdollistaa biodiversiteetin vaikuttavuusarvioinnin lisäämisen yhtiön kehittämään työkaluun, oman tiimin kasvattamisen ja yhteistyön johtavien tieteilijöiden kanssa. Vaikuttavuussijoittajien tukemana Arbonics voitti äskettäin MasterCardin MASSIV-yhteiskuntavaikutusohjelman.

*Lähde: https://www.iucn.org/our-work/topic/nature-based-solutions-climate#:~:text=Nature%2Dbased%20solutions%20can%20address,carbon%20dioxide%20from%20the%20atmosphere ja https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1710465114

** https://www.visualcapitalist.com/the-rising-demand-for-nature-based-climate-solutions/ ja https://www.vivideconomics.com/casestudy/an-investor-guide-to-negative-emission-technologies-and-the-importance-of-land-use/

Arbonics on Kristjan Lepikin ja Lisett Luikin vuonna 2022 perustama luontoteknologiayritys, jonka missio on taistella ilmastonmuutosta vastaan. Yritys on kerännyt 7,3 miljoonaa euroa rahoitusta Taavet Hinrikusin Plural Platformilta, Nordic Ninjalta ja Tilia Impact Venturesilta ja luonut tieto- ja tiedepohjaisen työkalun hiilitulojen laskemiseen samalla kehittäen tuotevalikoimaa, joka kattaa metsän koko elinkaaren. Arbonicsin tiimissä on metsä-, hiili- ja liiketoimintaosaamista Applelta, American Expressilta ja Maailman luonnonsäätiöltä WWF:ltä sekä tukenaan Tarton yliopiston tutkijoita. https://www.arbonics.com/

NordicNinja on perustajien ja operaattoreiden vetämä Venture Capital-rahasto, joka auttaa yrityksiä ratkaisemaan maailman haastavimpia ongelmia teknologisilla innovaatioilla. Se on japanilaisen JBIC IG Partnersin ja eurooppalaisen BaltCapin yhteisyritys, jota johtavat Tomosaku Sohara, Shinichi Nikkuni, Marek Kiisa ja Rainer Sternfeld. https://nordicninja.com/

Plural on kokeneiden perustajien ja operaattoreiden perustama varhaisen vaiheen alusta uusille yrittäjille, joiden missiona on muuttaa maailmaa teknologian avulla. Plural pyrkii muuttamaan tukemiensa yritysten kehityskulkuja tavoitteenaan avata Euroopan BKT:n kasvu teknologian avulla. https://pluralplatform.com